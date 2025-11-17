Покупка б/у автомобиля часто превращается в настоящий вызов. Скрытые дефекты, «скрученный» пробег, сомнительная история авто — лишь часть рисков, с которыми могут столкнуться покупатели. Как не прогадать и выбрать действительно надежный автомобиль?
Авто из рук: как выбрать, проверить и застраховать. Советы экспертов в новом подкасте «Страхование по-людски» от Finance.uа
В новом выпуске подкаста «Страхование по-людски» от Finance.ua вместе с приглашенными экспертами поговорим, как выбрать надежное авто, на какие уловки продавцов обращать внимание во время проверки и что нужно знать о страховании.
В гостях:
- Василий Рычков — эксперт по подбору авто, основатель компании CarCheck
- Дарья Сатко — руководитель отдела заботы о клиентах Finance.ua и Minfin.com.ua
В выпуске вы узнаете о:
- какие авто чаще всего покупают украинцы и актуальные тренды рынка;
- как проверить авто перед покупкой;
- какие проблемы чаще всего скрывают продавцы;
- можно ли застраховать авто на транзитных номерах и действует ли полис предыдущего владельца;
- как работает услуга подбора авто под ключ;
- какие сервисы помогут проверить авто перед покупкой.
