Авто из рук: как выбрать, проверить и застраховать. Советы экспертов в новом подкасте «Страхование по-людски» от Finance.uа

Покупка б/у автомобиля часто превращается в настоящий вызов. Скрытые дефекты, «скрученный» пробег, сомнительная история авто — лишь часть рисков, с которыми могут столкнуться покупатели. Как не прогадать и выбрать действительно надежный автомобиль?

В новом выпуске подкаста «Страхование по-людски» от Finance.ua вместе с приглашенными экспертами поговорим, как выбрать надежное авто, на какие уловки продавцов обращать внимание во время проверки и что нужно знать о страховании.

В гостях:

Василий Рычков — эксперт по подбору авто, основатель компании CarCheck

Дарья Сатко — руководитель отдела заботы о клиентах Finance.ua и Minfin.com.ua

В выпуске вы узнаете о:

какие авто чаще всего покупают украинцы и актуальные тренды рынка;

как проверить авто перед покупкой;

какие проблемы чаще всего скрывают продавцы;

можно ли застраховать авто на транзитных номерах и действует ли полис предыдущего владельца;

как работает услуга подбора авто под ключ;

какие сервисы помогут проверить авто перед покупкой.

