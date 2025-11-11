В сентябре в ЕС получили временную защиту больше всего украинцев с 2023 года

В сентябре 2025 года в странах ЕС приняли больше всего за один месяц решений о присвоении украинцам временной защиты с 2023 года, что может быть связано с открытием границ для юношей 18−22 лет. Об этом сообщает пресс-служба Евростата.

Сколько уехало украинцев

За сентябрь 2025 года в странах ЕС приняли 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты выехавшим из Украины из-за войны. Это на 49% больше, чем за август 2025 года, и больше всего решений за месяц с августа 2023 года.

В коммюнике отмечают, что этот пик совпал с принятием в Украине в августе 2025 года решения об открытии границ для 18−22-летних юношей. В то же время не уточняют, произошел ли прирост преимущественно за счет этой категории.

По итогам сентября количество украинцев с временной защитой в ЕС выросло на 49 555 человек, или 1,2%.

Где больше всего украинцев

Наибольший прирост украинцев с временной защитой наблюдался:

в Польше (+12960; +1,3%),

Германии (+7585; +0,6%)

Чехии (+3455; +0,9%)

Уменьшение произошло только во Франции (-240; -0,4%).

Относительно количества населения принимающей страны больше всего украинцев — в Чехии, Польше и Эстонии (35,7, 27,6 и 25,5 тысячи населения, тогда как в среднем в ЕС — 9,6 тысячи).

Среди получателей временной защиты более 98% составляют граждане Украины. 44% — женщины, 31% — несовершеннолетние, взрослые мужчины составляют 25,1%. Больше украинцев с временной защитой сейчас проживают в Германии (более 1,2 млн, 28,3% от общего количества в ЕС), Польше (более миллиона, 23,5%) и Чехии (более 389 тысяч; 9,0%).