10 ноября 2025, 11:00 Читати українською

àбанк запустил программу для новых клиентов — до 100 грн за первые действия с картой и двойной кешбэк

С 1 ноября новые клиенты àбанка могут получить до 100 грн кешбэка за простые действия, а также двойной кешбэк на все категории от банка.

Получать кешбэк можно уже с первых дней без сложных условий, только за привычные ежедневные операции.

Что нужно сделать в течение 30 дней:

  • Добавить карту в Apple Pay или Google Pay;

  • Оплатить любую покупку с кешбэком;

  • Совершить онлайн-платеж;

  • Подключить регулярный платеж.

После выполнения всех 4 условий клиент получит 100 грн кешбэка.

И самое приятное — теперь покупка с картой àбанка дает еще больше кешбэка. Все категории от банка — удвоены до 31.01.2026. К примеру, за билеты в кино на 500 грн можно получить не 50, а 100 грн кешбэка.

«Сегодня клиенты ожидают не только удобства, но и ощутимой пользы. И мы это даем. Кешбэк-программа для новичков — это не о сложных условиях, а о честной выгоде с первых дней. Простота. Удобство. Доверие. Именно на этом строится современный банкинг», — комментирует Евгений Зайченко, руководитель направления кредитных карт àбанка.

àбанк продолжает менять банкинг — делает его более близким, понятным и действительно полезным для повседневной жизни.

Загружайте приложение https://abank.go.link/gct7o — открывайте карту и получайте вознаграждение уже сегодня.

Об àбанке

àбанк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуется более 3,4 млн клиентов, и эта цифра постоянно растет благодаря современным подходам. Банк постоянно развивается, создает инновационную финансовую среду, предлагая наиболее технологичные решения. Одной из стратегических целей àбанка является содействие развитию предпринимательства Украины путем предоставления финансовых услуг. Банк продолжает воплощать свою миссию через поддержку украинского бизнеса и участие в государственных программах.

Источник: àбанк
