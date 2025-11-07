НБУ оштрафовал семь банков на 200 млн грн: кто оказался в списке

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 ноября 2025, 12:37 Читати українською

НБУ оштрафовал семь банков на 200 млн грн: кто оказался в списке

В течение октября Национальный банк Украины (НБУ) применил меры влияния к семи банкам и четырем небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований законодательства по предотвращению отмывания нелегальных доходов (AML) и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ оштрафовал семь банков на 200 млн грн
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Общая сумма штрафов, наложенных на банки, составила около 200 миллионов гривен.

Штрафы для банков

НБУ наложил финансовые взыскания на следующие учреждения за различные нарушения в сфере финансового мониторинга и контроля:

  • Банк Альянс оштрафован на 83,48 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов, несоблюдение риск-ориентированного подхода и несообщение информации по запросу НБУ.
  • МТБ Банк получил штраф в размере 78,18 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов, несоблюдение риск-ориентированного подхода, а также нарушение требований валютного законодательства.
  • Универсал банк (monobank) оштрафован на 27,3 млн. грн. за ненадлежащую проверку клиентов и несвоевременное информирование о подозрительных лицах.
  • Укрсиббанк получил штраф на 11,5 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов, несоблюдение риск-ориентированного подхода и ряд других нарушений.
  • РВС Банк оштрафован на 3,8 млн грн за несоблюдение требований к применению риск-ориентированного подхода.
  • Коминбанк получил штраф на 1,05 млн грн за несвоевременное уведомление о пороговых финансовых операциях и ненадлежащем подходе к клиентам, бенефициарами которых являются граждане рф.
  • Идея Банка оштрафованы на 0,5 млн грн за несвоевременное выполнение решения НБУ об остановке операций клиента.

Штрафы для небанковских учреждений

Меры влияния также были применены к четырем небанковским финансовым компаниям:

  • ФК «Мустанг Финанс» — 731 тыс. грн.
  • ФК «Абекор» — 595 тыс. грн.
  • «НоваПэй Кредит» — 255 тыс. грн.
  • ФК «Альянс Капитал Групп» — 17 тыс. грн.

Комментарий NovaPay

Компания NovaPay сообщила, что уже уплатила наложенный штраф и не будет обжаловать решение регулятора.

Ключевые замечания Национального банка касались необходимости совершенствования системы финансового мониторинга NovaPay, особенно в части кредитных операций. В частности, регулятор требовал усилить анализ:

  • Источников происхождения клиентских средств.
  • Целей использования этих средств.

«Мы уже внедрили все изменения, на которых акцентировал внимание регулятор, и учли все его рекомендации. Это решение никоим образом не повлияло на стабильность компании и на выполнение обязательств перед клиентами», — отметили в NovaPay.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+45
Олексій А
Олексій А
7 ноября 2025, 12:59
#
Фінансовий моніторинг вже геть гайки закрутив… і продовжує закручувати. У мене лише одне питання, коли вносять мільйонні застави за наших можновладців, чи перевіряються джерела походження цих коштів?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами