НБУ оштрафовал семь банков на 200 млн грн: кто оказался в списке

В течение октября Национальный банк Украины (НБУ) применил меры влияния к семи банкам и четырем небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований законодательства по предотвращению отмывания нелегальных доходов (AML) и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Общая сумма штрафов, наложенных на банки, составила около 200 миллионов гривен.

Штрафы для банков

НБУ наложил финансовые взыскания на следующие учреждения за различные нарушения в сфере финансового мониторинга и контроля:

Банк Альянс оштрафован на 83,48 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов, несоблюдение риск-ориентированного подхода и несообщение информации по запросу НБУ.

МТБ Банк получил штраф в размере 78,18 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов, несоблюдение риск-ориентированного подхода, а также нарушение требований валютного законодательства.

Универсал банк (monobank) оштрафован на 27,3 млн. грн. за ненадлежащую проверку клиентов и несвоевременное информирование о подозрительных лицах.

Укрсиббанк получил штраф на 11,5 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов, несоблюдение риск-ориентированного подхода и ряд других нарушений.

РВС Банк оштрафован на 3,8 млн грн за несоблюдение требований к применению риск-ориентированного подхода.

Коминбанк получил штраф на 1,05 млн грн за несвоевременное уведомление о пороговых финансовых операциях и ненадлежащем подходе к клиентам, бенефициарами которых являются граждане рф.

Идея Банка оштрафованы на 0,5 млн грн за несвоевременное выполнение решения НБУ об остановке операций клиента.

Штрафы для небанковских учреждений

Меры влияния также были применены к четырем небанковским финансовым компаниям:

ФК «Мустанг Финанс» — 731 тыс. грн.

ФК «Абекор» — 595 тыс. грн.

«НоваПэй Кредит» — 255 тыс. грн.

ФК «Альянс Капитал Групп» — 17 тыс. грн.

Комментарий NovaPay

Компания NovaPay сообщила, что уже уплатила наложенный штраф и не будет обжаловать решение регулятора.

Ключевые замечания Национального банка касались необходимости совершенствования системы финансового мониторинга NovaPay, особенно в части кредитных операций. В частности, регулятор требовал усилить анализ:

Источников происхождения клиентских средств.

Целей использования этих средств.

«Мы уже внедрили все изменения, на которых акцентировал внимание регулятор, и учли все его рекомендации. Это решение никоим образом не повлияло на стабильность компании и на выполнение обязательств перед клиентами», — отметили в NovaPay.