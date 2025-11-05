НБУ перечислил на нужды обороны в октябре 4,6 млрд грн

По состоянию на 1 ноября 2025 г. остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 г., составил почти 33,7 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 34,3 млрд грн. Об этом говорится в сообщении НБУ.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько перечислено

Всего с начала полномасштабного вторжения на спецсчет поступило более 120,6 млрд грн в эквиваленте.

Кто перечисляет средства

Средства переводили как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира).

Из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты стерлингов, канадские доллары, юани женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило более 99 млрд грн в эквиваленте.

В целом, с начала полномасштабного вторжения со спецсчета на нужды обороны Национальный банк перечислил более 86,8 млрд грн, в октябре 2025 года — почти 4,6 млрд грн.

Как перечислить средства

Напоминаем, что перевести средства на нужды обороны можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке.