українська
5 ноября 2025, 8:36

Unicredit намерен вывести российский бизнес из структуры банка к 2026 году

Глава UniCredit Андреа Орчел сообщил в интервью Financial Times, что процесс сворачивания бизнеса банка в россии продолжается и, по его словам, подразделение будет «практически исключено» из группы к следующему году.

Глава UniCredit Андреа Орчел сообщил в интервью Financial Times, что процесс сворачивания бизнеса банка в россии продолжается и, по его словам, подразделение будет «практически исключено» из группы к следующему году.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто говорит банкирПриверженность UniCredit уходу из россии «абсолютно ясна», однако реализация этого решения затруднена из-за юридических и регуляторных препятствий, установленных москвой.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорит банкир

Приверженность UniCredit уходу из россии «абсолютно ясна», однако реализация этого решения затруднена из-за юридических и регуляторных препятствий, установленных москвой.

По его словам, банк не оставляет попытки найти выход из ситуации и уйти из россии, однако шансы на это глава UniCredit оценивает как невысокие. «Это не значит, что мы перестали пытаться. Мы постоянно рассматриваем альтернативные варианты, но вероятность этого невелика», — сообщил он FT.

Читайте также: ЕЦБ подготовит Raiffeisen и UniCredit к полному уходу из рф

В статье отмечается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) оказывает давление на UniCredit, добиваясь ускорения выхода с российского рынка. Российский бизнес при этом продолжает оставаться «стратегической проблемой» для всей группы.

Орчел подтвердил, что несмотря на задержки с продажей российского актива и неудачные попытки приобрести итальянский Banco BPM и немецкий Commerzbank, он по-прежнему стремится превратить UniCredit в крупную панъевропейскую банковскую группу.

Итальянский банкир заявил, что теперь стратегия банка сосредоточена на органическом росте: развитии направлений по управлению активами и частному банковскому обслуживанию, а также на технологическом обновлении, чтобы конкурировать с ведущими финтех-компаниями.

Читайте также: Италия заставляет UniCredit покинуть россию

По данным FT, с момента прихода Орчела на пост главы UniCredit в 2021 году акции банка выросли почти на 650 %, а его рентабельность капитала остается одной из самых высоких среди европейских конкурентов.

Требование ЕЦБ

Весной 2024 года Европейский центральный банк направил письма крупнейшим кредитным организациям ЕС, связанным с российским рынком, с требованием сократить операции в россии.

Как сообщал Bloomberg, подобное письмо получил Raiffeisen Bank International, а глава UniCredit Андреа Орчел тогда заявил, что «каждый банк в Европе, который хоть как-то связан с россией, вероятно, получил такое письмо».

Покупатели из ОАЭ

В мае 2025 года агентство Reuters сообщило, что три компании из Объединенных Арабских Эмиратов предложили итальянскому министерству финансов выкупить российские активы UniCredit со значительной скидкой. В сделке участвовали дубайские инвестиционные фонды Asas Capital и Mada Capital, намеренные объединиться с Inweasta — структурой, работающей в россии .

Согласно документу, изученному агентством, консорциум предлагал приобрести российский бизнес UniCredit с 60-процентной скидкой от рыночной стоимости.

Ранее, в 2023 году, возможность покупки российских активов UniCredit рассматривал суверенный фонд ОАЭ Mubadala, однако сделка не состоялась.

UniCredit неоднократно подчеркивал, что не намерен продавать бизнес «любой ценой».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
