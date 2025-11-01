ChatGPT больше не дает медицинских и юридических консультаций: OpenAI усиливает ограничения

Компания OpenAI обновила политику использования ChatGPT, значительно ограничившего возможности чат-бота в сфере профессиональных консультаций. Теперь модель отказывается предоставлять пользователям персональные медицинские и юридические советы.

Что запрещено

Обновленные правила запрещают модели:

Предоставлять персонализированные медицинские и юридические консультации.

Анализировать медицинские изображения: МРТ, рентгеновские снимки, фотографии кожных заболеваний.

При попытке получить такую информацию ChatGPT отвечает отказом, заявляя, что может предоставлять только общую информацию в образовательных целях, но не осуществлять диагностику или давать конкретные рекомендации.

Пользователи на Reddit сообщают, что не работают даже привычные «уловки», когда модель просят рассмотреть гипотетическую ситуацию. Алгоритм защиты настаивает на общей консультации и направляет пользователя к лицензированному специалисту.

Причина: Правовые риски и конфиденциальность

OpenAI объясняет, что правила использования ChatGPT — это часть более широкой экосистемы безопасности, обеспечивающая безопасное и ответственное использование инструментов ИИ.

«Наши правила не заменяют юридические требования, профессиональные обязанности и нравственные принципы, которыми должны руководствоваться пользователи ИИ. Пользователи несут ответственность за надлежащее использование наших сервисов», — говорится в сообщении компании.

Ранее СЕО OpenAI Сэм Альтман предупреждал об отсутствии врачебной и адвокатской тайны для диалогов ChatGPT, что создавало значительные правовые риски для пользователей, чьи консультации могли быть использованы в качестве доказательств в суде.

Компания отмечает, что продолжает мониторинг и обеспечение соблюдения правил и готова к усовершенствованию политики в будущем.

Стоит отметить, что все большее число пользователей обращаются к ChatGPT за профессиональными советами, и были случаи, когда чат-бот помогал даже выигрывать судебные дела.