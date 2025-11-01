ChatGPT больше не дает медицинских и юридических консультаций: OpenAI усиливает ограничения

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 ноября 2025, 16:36 Читати українською

ChatGPT больше не дает медицинских и юридических консультаций: OpenAI усиливает ограничения

Компания OpenAI обновила политику использования ChatGPT, значительно ограничившего возможности чат-бота в сфере профессиональных консультаций. Теперь модель отказывается предоставлять пользователям персональные медицинские и юридические советы.

ChatGPT больше не дает медицинских и юридических консультаций
Фото: freepik.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что запрещено

Обновленные правила запрещают модели:

  • Предоставлять персонализированные медицинские и юридические консультации.
  • Анализировать медицинские изображения: МРТ, рентгеновские снимки, фотографии кожных заболеваний.

При попытке получить такую информацию ChatGPT отвечает отказом, заявляя, что может предоставлять только общую информацию в образовательных целях, но не осуществлять диагностику или давать конкретные рекомендации.

Пользователи на Reddit сообщают, что не работают даже привычные «уловки», когда модель просят рассмотреть гипотетическую ситуацию. Алгоритм защиты настаивает на общей консультации и направляет пользователя к лицензированному специалисту.

Причина: Правовые риски и конфиденциальность

OpenAI объясняет, что правила использования ChatGPT — это часть более широкой экосистемы безопасности, обеспечивающая безопасное и ответственное использование инструментов ИИ.

«Наши правила не заменяют юридические требования, профессиональные обязанности и нравственные принципы, которыми должны руководствоваться пользователи ИИ. Пользователи несут ответственность за надлежащее использование наших сервисов», — говорится в сообщении компании.

Ранее СЕО OpenAI Сэм Альтман предупреждал об отсутствии врачебной и адвокатской тайны для диалогов ChatGPT, что создавало значительные правовые риски для пользователей, чьи консультации могли быть использованы в качестве доказательств в суде.

Компания отмечает, что продолжает мониторинг и обеспечение соблюдения правил и готова к усовершенствованию политики в будущем.

Стоит отметить, что все большее число пользователей обращаются к ChatGPT за профессиональными советами, и были случаи, когда чат-бот помогал даже выигрывать судебные дела.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами