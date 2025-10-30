«Потребительская корзина»: как война изменила пищевые привычки украинцев (исследование)

Война продолжает существенно менять ежедневные решения украинцев — от того, что мы кладем в корзину, до того, как определяем для себя здоровую жизнь. 56% опрошенных отмечают, что их рацион изменился под влиянием войны, что на 7 пунктов больше, чем в прошлом. Об этом говорится в исследовании Gradus.

Влияние войны

56% опрошенных отмечают, что их рацион изменился под влиянием войны, что на 7 пунктов больше, чем в прошлом.

Главные факторы этих изменений — рост цен, психологический стресс и последствия атак, влияющие на быт и ритм жизни.

Для женщин и людей 55+ особенно ощутимо влияние эмоционального истощения и нарушения сна — эти факторы сильнее влияют на регулярность питания и выбор продуктов.

Бюджет на продукты продолжает сокращаться

Несмотря на адаптацию к новой реальности, украинцы все еще вынуждены экономить.

Доля тех, кто снизил затраты на продукты, выросла с 67% до 72%. Меньше всего сокращают пищевые бюджеты жители Киева и Западного региона, где уровень доходов традиционно выше. Восток и Юг демонстрируют самую большую экономию.

На чем экономят?

Большинство респондентов пытаются ограничивать кондитерские изделия, снеки и деликатесы.

Женщины чаще отказываются от сладкого (54%), в то же время молодежь менее склонна экономить на алкогольных напитках (26%).

Таким образом, украинцы сознательно упрощают потребление, сосредотачиваясь на базовых продуктах и минимизируя эмоциональные покупки.

«Полномасштабная война сделала питание для украинцев не просто физиологической потребностью, а частью механизма выживания. Через еду мы пытаемся упорядочить жизнь, обрести стабильность и хоть какую-то нормальность в ежедневном стрессе», — комментирует Евгения Близнюк, социолог, основательница и директор Gradus.

Методика исследования

Исследование проведено исследовательской компанией Gradus методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.

Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18−60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону, за исключением временно оккупированных территорий и ведения активных боевых действий.

Период проведения поля: волна 1 — 8 октября 2024 года, волна 2 — 9 октября 2025 года. Размер выборки: 1000 респондентов.