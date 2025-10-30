«Потребительская корзина»: как война изменила пищевые привычки украинцев (исследование)

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 октября 2025, 12:26 Читати українською

«Потребительская корзина»: как война изменила пищевые привычки украинцев (исследование)

Война продолжает существенно менять ежедневные решения украинцев — от того, что мы кладем в корзину, до того, как определяем для себя здоровую жизнь. 56% опрошенных отмечают, что их рацион изменился под влиянием войны, что на 7 пунктов больше, чем в прошлом. Об этом говорится в исследовании Gradus.

Война продолжает существенно менять ежедневные решения украинцев — от того, что мы кладем в корзину, до того, как определяем для себя здоровую жизнь. 56% опрошенных отмечают, что их рацион изменился под влиянием войны, что на 7 пунктов больше, чем в прошлом.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Влияние войны

56% опрошенных отмечают, что их рацион изменился под влиянием войны, что на 7 пунктов больше, чем в прошлом.

Главные факторы этих изменений — рост цен, психологический стресс и последствия атак, влияющие на быт и ритм жизни.

Для женщин и людей 55+ особенно ощутимо влияние эмоционального истощения и нарушения сна — эти факторы сильнее влияют на регулярность питания и выбор продуктов.

Бюджет на продукты продолжает сокращаться

Несмотря на адаптацию к новой реальности, украинцы все еще вынуждены экономить.

Доля тех, кто снизил затраты на продукты, выросла с 67% до 72%. Меньше всего сокращают пищевые бюджеты жители Киева и Западного региона, где уровень доходов традиционно выше. Восток и Юг демонстрируют самую большую экономию.

На чем экономят?

Большинство респондентов пытаются ограничивать кондитерские изделия, снеки и деликатесы.

Женщины чаще отказываются от сладкого (54%), в то же время молодежь менее склонна экономить на алкогольных напитках (26%).

Таким образом, украинцы сознательно упрощают потребление, сосредотачиваясь на базовых продуктах и минимизируя эмоциональные покупки.

«Полномасштабная война сделала питание для украинцев не просто физиологической потребностью, а частью механизма выживания. Через еду мы пытаемся упорядочить жизнь, обрести стабильность и хоть какую-то нормальность в ежедневном стрессе», — комментирует Евгения Близнюк, социолог, основательница и директор Gradus.

Методика исследования

Исследование проведено исследовательской компанией Gradus методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.

Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18−60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону, за исключением временно оккупированных территорий и ведения активных боевых действий.

Период проведения поля: волна 1 — 8 октября 2024 года, волна 2 — 9 октября 2025 года. Размер выборки: 1000 респондентов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
30 октября 2025, 13:14
#
Це вже перемога чи ще ні?
+
+15
Vorlock
Vorlock
30 октября 2025, 14:40
#
Оце так потужний кінець епохи бідності від зе :D
+
0
zephyr
zephyr
30 октября 2025, 15:36
#
Какой плохой зе- начал войну и привёл всех в нищету :D
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами