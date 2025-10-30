Sense Bank начал сотрудничество с Пенсионным фондом Украины в рамках программы «єОселя»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 октября 2025, 10:15 Читати українською

Sense Bank начал сотрудничество с Пенсионным фондом Украины в рамках программы «єОселя»

Sense Bank начал сотрудничество с Пенсионным фондом Украины в рамках государственной программы ипотечного кредитования «єОселя». Соглашение предусматривает предоставление гражданам дополнительной финансовой поддержки со стороны государства при оформлении ипотечных кредитов.

Сотрудничество осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Кабинета Министров № 998 от 13 августа 2025 года. Между Sense Bank и Пенсионным фондом заключен Договор о взаимодействии и Договор эскроу, что позволяет направлять средства государственной помощи на компенсацию части расходов заемщиков.

Государственная поддержка предоставляется внутренне перемещенным лицам и гражданам, зарегистрированным на прифронтовых территориях, которые не имеют жилья в собственности и не отчуждали его в течение последних трех лет.

По условиям программы предусмотрена компенсация:

  • до 70% собственного взноса (рассчитывается от первого взноса, который составляет не более 30% стоимости жилья)

  • 70% ежемесячных платежей (по основному долгу и начисленным процентам) в течение первого года кредитования (но не более 150 тыс. грн)

  • до 40 тыс. грн на компенсацию расходов, связанных с оформлением ипотечного кредита.

Максимальная стоимость жилья, которое может быть приобретено в рамках программы, не должна превышать 2 млн грн, а собственный взнос должен составлять не менее 30%.

Для участия в программе необходимо подать заявку через приложение Дія, выбрать Sense Bank в качестве банка-партнера и обратиться в отделение банка для подачи бумажного заявления на получение государственной помощи. После положительного решения Пенсионного фонда банк принимает кредитное решение и обеспечивает перечисление средств помощи через эскроу-счет.

«Sense Bank системно и последовательно поддерживает государственные программы, направленные на повышение финансовой доступности жилья для украинцев. Это решение сочетает социальный эффект со стратегической целью нашего банка — помогать тем, кто больше всего нуждается в поддержке, и в то же время способствовать восстановлению страны и укреплению ее экономической устойчивости», — отметила Орыся Юзвишин, директор по развитию ипотечного кредитования Sense Bank.

В течение 2025 года Sense Bank выдал более 757 кредитов на сумму свыше 1,5 млрд грн в рамках программы «єОселя». В банке отмечают, что новый формат сотрудничества с Пенсионным фондом расширяет возможности граждан в приобретении собственного жилья.

Источник: Sense Bank
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами