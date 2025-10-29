Multi от Минфин
29 октября 2025, 7:10

Капли от насморка на 70% дороже и проблемы с вакцинами от гриппа: откуда взялся дефицит лекарств

В ночь на 26 октября во время вражеской атаки на столицу был серьезно поврежден склад одного из двух крупнейших фармдистрибьюторов «Оптима-Фарм». В компании заявили, что на складе хранился запас медпрепаратов примерно на $100 млн. «Минфин» решил выяснить, как это отразится на снабжении лекарствами и ценниках на них в аптеках.

В Киеве фактически уничтожен склад крупного дистрибьютора лекарств

Как рассказала «Минфину» глава профильной ассоциации «ФармРада» и владелица аптеки в Киевской области Елена Прудникова, дистрибьютор сейчас перебрасывает лекарства на столицу и область с других своих складов в регионах.

«Киев и область являются крупнейшим рынком сбыта препаратов, поэтому идет их приоритетное обеспечение. Но может начаться цепная реакция. На дистрибьюторских складах хранился товар многих отечественных и иностранных производителей, закрыть его нехватку в оперативном режиме непросто. Поэтому нас ждет дефицит многих лекарственных средств. Первыми пострадают аптеки в селах и райцентрах, но будут проблемы и в крупных городах, в том числе в столице», — отметила Прудникова.

По ее словам, некоторые поставщики на этом фоне уже повышают цены.

Прилет на $100 млн и штраф от АМКУ на 2,4 млрд гривен

На официальном сайте «Оптима-Фарм» указано, что она поставляет товары в 14 тысяч аптек и в лечебные учреждения по всей Украине.

По данным исследовательской компании Proxima Research, по итогам сентября 2025 года, «Оптима-Фарм» занимала вторую позицию в топ-5 крупнейших дистрибьюторов, которые поставляют лекарства в отечественные аптеки. Ее рыночная доля составляет 40,8% (не первом месте — компания «БаДМ» с долей 43,9%). По сравнению с прошлым годом, доля «Оптима-Фарм» на аптечном рынке немного снизилась (в 2024 году — 42%), но все равно остается внушительной.

По факту, «БаДМ» и «Оптима-Фарм» «делят» рынок аптечных поставок на двоих.

В портфеле компании, по состоянию на 2024 год, числилось более 16 тысяч медпрепаратов. «Оптима-Фарм» не обнародует их полный список, не исключено, что он изменился, но, по оценкам экспертов фармрынка, несущественно.

Летом этого года АМКУ оштрафовал «Оптима-Фарм» и «БаДМ» за согласованные действия по формированию цен на медпрепараты на общую сумму в 4,8 млрд гривен. И, хотя компании обжаловали гигантский штраф в суде, буквально на днях Антимонопольный комитет заявил, что принял решение не приостанавливать действие своего предыдущего решения.

«Комитет доказал, что в течение марта 2020 года — декабря 2023 года ответчики практически одновременно устанавливали одинаковые и/или похожие цены на лекарственные средства (в частности, „Спазмалгон“, „Эвказолин аква“ и др.) при отсутствии объективных причин на рынке для осуществления таких действий», — говорится в сообщении АМКУ.

В Комитете объяснили, что решили не приостанавливать действие своего решения, чтобы ответчики «прекратили нарушения», а также — с целью стимулировать их «не допускать нарушений конкурентного законодательства в будущем».

То есть, помимо убытка от прилета по складу в Киеве (речь идет о порядка 100 млн долларов), на «Оптима-Фарм» продолжает висеть и штраф от АМКУ на порядка 2,4 млрд гривен.

Как это повлияет на поставки медикаментов в украинские аптеки?

Грозит ли Украине дефицит лекарств

Как говорит Елена Прудникова, дистрибьютор сейчас перебрасывает поставки лекарственных препаратов из своих других складов в разных регионах страны (всего их более 70).

«Киев и область обеспечиваются стабильно, поскольку это самый большой сегмент отечественного аптечного рынка по сбыту. То есть пока никакой катастрофы не произошло, препараты в аптеках есть и их нехватка оперативно пополняется», — рассказала «Минфину» Прудникова.

Но, по ее словам, на рынке может начаться «цепная реакция».

«Понятно, что в один момент запасы лекарств на 100 млн долларов не пополнить. Можно менять логистику, но «дыры» в поставках все равно будут возникать. В первую очередь они коснутся аптек в селах и райцентрах, которые традиционно дают самые маленькие выторги.

Затем дефицит может докатиться и до аптек в больших городах, в том числе Киеве. Так как другие дистрибьюторы попытаются закрыть нехватку препаратов «Оптима-Фарм» аналогичной продукцией, у них также могут наблюдаться сбои в поставках", — говорит Прудникова.

По ее словам, в случае нехватки препаратов, аптеки ужесточат условия их отпуска, скажем, будут отдавать приоритет продаже по рецептам врачей (хотя сейчас без рецепта в украинских аптеках можно купить даже рецептурные лекарства, скажем, антибиотики).

Глава «Агентства медицинского маркетинга» Юрий Чертков пояснил «Минфину», что на украинском рынке время от времени фиксируются случаи, когда дефицит и сбои в поставках были спровоцированы проблемами с логистикой и дистрибуцией в целом. Также он указывает, что штраф «Оптима-Фарм» и «БаДМ» от АМКУ «косвенно указывает на риски в цепочке распределения лекарств». То есть ослабление одного крупного поставщика может спровоцировать коллапс на всем рынке. «Это то, о чем мы всегда говорили: два поставщика — это плохо, лучше иметь трех-четырех», — говорит Чертков.

При том, по его словам, «реальный системный дефицит лекарств» из-за прилета по киевскому складу «Оптима-Фарм» — «маловероятен».

«Но возможны частичные сбои, например, задержки поставок, нехватка конкретных препаратов или временные проблемы с их доступностью», — считает Чертков.

Какие именно препараты рискуют оказаться в дефицитном списке, он затрудняется назвать. «Можно предположить, что в зоне риска находятся препараты „с низкой конкуренцией“ — по которым есть всего 1−2 производителя или импортера, а также медикаменты с узкой логистической цепочкой», — говорит Чертков.

Как на практике работает подобная «рисковая схема», украинцы уже смогли убедиться на примере вакцин от гриппа. В Украине в последние годы их было представлено всего две — корейская «Джиси Флю», поставляемая сетью «Подорожник», и «Ваксигрипп Тетра» от компании Sanofi.

Но в этом сезоне вакцины «закончились» буквально в самом начале сезона. В Sanofi пояснили, что проблема связана с переходом производства с четырех — на трехвалентную форму вакцины по рекомендациям ВОЗ. А в «Подорожнике» в этом году не наращивали поставки, так как в минувшем сезоне из-за низкого спроса были вынуждены утилизировать часть вакцин. При этом, скажем, в Европе в свободном доступе есть другие вакцины от гриппа, в частности, Influvac, которым во многих европейских странах украинцы могут привиться прямо в аптеке (вакцина стоит порядка 14 евро, ставят ее бесплатно).

«Вакцины от гриппа — товар сезонный, делать их нужно прямо сейчас, до того, как начнется эпидемия, а не в самый ее разгар, потому можно говорить о том, что нынешней сезон вакцинации у нас фактически провален», — говорит Прудникова.

Что будет с ценами

Могут ли на фоне нехватки препаратов пойти вверх цены на них? «Минфин» уже писал, как власти фактически в ручном режиме снижали цены на лекарства. Были ограничены наценки оптовиков и розницы на целый список ходовых медикаментов, а отечественные производители договорились с Минздравом о снижении цен на свою продукцию до 30%.

Ограничения по наценкам действуют и сейчас. Но вот из договоренностей с МОЗ, по словам Прудниковой, фармацевты начали постепенно «выходить», повышая ценники.

«К примеру, „Фармазолин“ стоил 114 гривен, а сейчас — 154, „Омепрозол“ подорожал со 110 до 145 гривен, „Нафтизин“ — с 28 до 47 гривен и т. д. По факту поставщики начинают выходить из договоренностей с Минздравом о снижении цен на 30%, и возвращать ценники на предыдущий уровень», — говорит Прудникова.

Ограничение оптовых наценок на уровне 8%, по словам руководителя одной из фармкомпаний, не позволит дистрибьюторам повысить стоимость препаратов, даже если будет их дефицит.

В то же время Чертков не исключает «точечного» повышения цен на отдельные препараты — в первую очередь самые востребованные и те, что поставляются 1−2 фирмами.

Отметим, что, несмотря на попытки властей держать ценники, лекарства все равно дорожают. По данным компании Proxima Research, по итогам сентября 2025 года, реализация лекарств в натуральном выражении сократилась на 4,1% (до 101,7 млн упаковок). При этом в денежном выражении объемы, наоборот, выросли на 11% — до 18 млрд гривен, а в долларовом эквиваленте — на 10,8% — до 436,3 млн долларов. При этом инфляционный индекс на аптечном рынке, по сравнению с сентябрем 2024 года, составил 10,4%.

Сейчас же фармацевтам еще проще обосновать рост цен на лекарства, так как идет рост валютного курса.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
