За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1136890 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 26 октября: 800 российских оккупантов, 2 танка и 547 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 136 890 (+800) человек
- танков — 11 293 (+2) ед.
- боевых бронированных машин — 23 480 (+3) ед.
- артиллерийских систем — 34 036 (+34) ед.
- РСЗО — 1 527 (+1) ед.
- средства ПВО — 1230 (+0) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 74 946 (+547) ед.
- крылатые ракеты — 3 880 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 65 655 (+138) ед.
- специальная техника — 3 981 (+0) ед.
Источник: Минфин
