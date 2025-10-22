Безпилотники, AI и антидроновая защита: Топ разработок IT-компании Favbet Tech для обороны страны

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 октября 2025, 16:00 Читати українською

Безпилотники, AI и антидроновая защита: Топ разработок IT-компании Favbet Tech для обороны страны

После начала полномасштабного вторжения украинские IT-компании стали естественными партнёрами армии: у них есть быстрые команды, продуктовая экспертиза и опытные инженеры, способные работать с современными технологиями.

Favbet Tech уже более трёх лет сотрудничает с Силами обороны Украины и сегодня развивает сразу несколько военных направлений.

«Системная поддержка украинской армии со стороны Favbet Tech имеет три ключевых компонента для обеспечения технологического преимущества наших воинов на поле боя — FPV-дроны, AI-системы для разведки и целеуказания, а также подготовку подразделений, противодействующих вражеским беспилотникам», — рассказывает CEO FAVBET Tech Артём Скрипник.

В сегменте беспилотников FAVBET Tech инвестирует в разработку и производство программно-аппаратных комплексов FPV-дронов, которые затем передаются подразделениям для выполнения разведывательных и ударных задач.

Кроме того, специалисты FAVBET Tech работают над созданием комплекса с технологиями искусственного интеллекта, который повышает скорость и точность обработки разведданных, способен «подсвечивать» потенциальные цели и по возможности упрощать работу подразделений.

Детали проекта компания не раскрывает по соображениям безопасности, однако подчёркивает, что работа ведётся в тесном сотрудничестве с ротами ударных БПЛА. Система проходит испытания в полевых условиях и дорабатывается с учётом реальных потребностей подразделений на линии столкновения.

Фото: Shutterstock

Отдельное направление — подготовка к противодействию вражеским дронам. Как рассказывает Артём Скрипник, здесь Favbet Tech сотрудничает с подразделениями десантно-штурмовых войск. В рамках инициативы компания поддерживает поставку антидронового «ружья» и помогает создавать программно-оперативный тренажёрный комплекс для обучения выявлению и подавлению БПЛА.

«Именно БПЛА сегодня являются одним из самых опасных и распространённых средств поражения на поле боя. Задача FAVBET Tech сейчас — дать как можно большему числу наших воинов современные инструменты и навыки для противодействия вражеским беспилотникам», — говорит руководитель.

По словам компании, текущие инженерные разработки являются логическим продолжением поддержки оборонных усилий Украины со стороны FAVBET Tech. С первых дней полномасштабного вторжения специалисты компании принимали участие в атаках на критическую ИТ-инфраструктуру врага, а также занимались разработкой программного обеспечения для нужд ВСУ.

Компания также является партнёром ГО «КиберПолк», с которой сотрудничает в направлениях киберзащиты, и ранее профинансировала расширение инженерной школы «Дронарня», что позволило удвоить количество мест для обучения военнослужащих сборке и ремонту БПЛА.

FAVBET Tech — украинская IT-компания с главным офисом в Киеве. В 2025 году вошла в «Топ-50 украинских IT-компаний» по версии издания DOU. В том же году компания стала соучредителем AI-комитета Ассоциации «IT Ukraine», объединившего ведущие компании отрасли вокруг вопросов устойчивого развития искусственного интеллекта в Украине.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами