Как не терять на переводах SEPA и без проблем пользоваться картой по доверенности

За сентябрь в разделе «Отзывы» наши читатели оставили 186 новых сообщений о своем опыте пользования банковскими услугами. Из них засчитано и отправлено на рассмотрение финучреждениям 57 жалоб. Банки смогли найти решение только в 27 случаях. С какими проблемами столкнулись наши читатели, и что советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков .

В сентябре в рейтинге произошли незначительные перестановки. Местами поменялись четыре банка: Прокредит уступил 4-ю позицию Юнексу и занял, соответственно, 5-ю, Пивденный отдал 16-ое место Таскомбанку и спустился на 17-ое.

Состав первой пятерки остается без изменений: Абанк, monobank, Прокредит Банк, банки Глобус и Юнекс. В общей сложности за звание народного любимца соревнуются 29 банков.

Когда нотариальная доверенность для банка — не аргумент

Случаи, когда человеку нужно оформить доверенность на близкого родственника, чтобы тот мог в дальнейшем распоряжаться его финансами, — не единичные. Часто такая потребность возникает у военнослужащих, которые находятся на передовой и у которых нет надлежащего доступа к онлайн-банкингу, или возможности личного обращения в финучреждение. Но, как показывает практика, даже нотариально удостоверенной доверенности не всегда достаточно, чтобы банк предоставил доступ к счету клиента.

О недоразумении с monobank по этому поводу рассказала читатель под ником annalive2025. По ее словам, у нее есть нотариально удостоверенная генеральная доверенность от мужа — действующего военнослужащего ВСУ, который сейчас выполняет боевые задачи на Покровском направлении. В документе предусмотрено право открывать и закрывать счета, получать информацию о них, снимать деньги и т. п.

Муж передал ей банковскую карту по почте — для хранения и пользования. Но после этого monobank заблокировал счет, ссылаясь на то, что передача карты третьим лицам противоречит внутренним правилам финучреждения и является нарушением законодательства.

Пользователь категорически не соглашается с действиями банка, подчеркивая, что является доверенным лицом мужа с правом подписи.

«Обратилась в монобанк с просьбой разблокировать карту, предоставила доверенность, документы, подтверждающие мою личность, документы, подтверждающие его личность, его статус военнослужащего», — перечисляет свои действия annalive2025.

К сожалению, по словам автора отзыва, банк отказался принимать от нее доверенность.

Впрочем, буквально через день после публикации отзыва сама пользователь написала в комментарии, что вопрос решен частично и претензий к банку у нее не осталось.

В свою очередь, monobank в комментарии «Минфину» отметил, что в этой ситуации «все не так, как выглядит».

«Для возможности консультации по доверенности жене нужно открыть карту моно — это нужно для того, чтобы мы смогли идентифицировать ее, как доверенное лицо, указанное в документе. Карта пока не открыта», — объяснили в monobank.

Что говорят юристы

Юристы говорят, что банк не имеет права игнорировать нотариальную доверенность, оформленную должным образом, если в ней четко предусмотрены полномочия на распоряжение банковским счетом или картой.

«Согласно ст. 244−248 Гражданского кодекса Украины, нотариально удостоверенная доверенность является надлежащим подтверждением полномочий представителя. Банк обязан принимать ее к исполнению, если не существует обоснованных сомнений в подлинности документа или в волеизъявлении доверителя», — объясняет Илья Колесник, юрист практики реструктуризации и банкротства ЮК «Приходько и партнеры».

В то же время эксперт напоминает: финансовые учреждения имеют право проводить дополнительные проверки, если есть подозрения в мошенничестве, или банк не может идентифицировать клиента. Это предусмотрено Законом «О предотвращении и противодействии легализации доходов» и нормативами НБУ.

«В рамках этих процедур финансовое учреждение может временно ограничить доступ к счету — например, если есть риски неправомерного использования карты, или если банк не может идентифицировать клиента через дистанционный канал», — подчеркивает Илья Колесник.

При этом эксперт отмечает, что такая проверка не должна превращаться в фактический отказ в признании доверенности. Если документ подлинный и выдан с соблюдением требований, блокировка карты без решений суда может расцениваться, как неправомерное ограничение прав клиента на распоряжение собственными деньгами.

Пользователям, у которых возникли проблемы с признанием банком доверенности для распоряжения финансами близкого родственника, юрист советует следующий алгоритм действий:

1. Подать письменное заявление в банк (рекомендованным письмом или с помощью электронного канала) с требованием разблокировать карту на основании нотариальной доверенности, ссылаясь на ст. 244−248 ГK Украины.

2. В случае отказа банка, подать жалобу в НБУ (через официальный портал или в письменном виде), поскольку именно Нацбанк контролирует соблюдение банками прав клиентов.

3. Если ситуация не разрешится, обжаловать действия банка в суде, как нарушение договорных обязательств и права собственности на деньги.

Чтобы не попадать в подобные ситуации, при оформлении доверенности потребителям следует учесть важные моменты. Прежде всего нужно указывать конкретные банковские операции, которые может выполнять доверенное лицо: получение карты, доступ к счету, управление средствами, перевыпуск и т. д. К тому же лучше заранее (письменно или через отделение) сообщать банку о назначении представителя — это уменьшает риск блокировки.

«Военнослужащим, у которых нет возможности прибыть лично, целесообразно оформить доверенность с правом пользования банковским счетом через дистанционные сервисы, или обратиться в НБУ по поводу отдельного механизма идентификации», — отмечает Илья Колесник.

В заключение эксперт резюмировал, что, несмотря на юридическую силу нотариальной доверенности, которую банк не имеет права игнорировать при отсутствии сомнений в ее подлинности, клиентам следует помнить, что этот документ тоже должен быть согласован с внутренними процедурами банка.

Наследница не нашла денег на счете: банк объяснил списание «обслуживанием»

На сайте «Минфин» в разделе «Отзывы» читатель под ником Asin4you обвинила Ощадбанк в неправомерном списании средств со счета умершего наследодателя.

«Пришла получать наследство. Когда нотариус делала запрос, деньги на счету были. Но когда пришла в банк, оказалось, что средств уже нет», — поделилась пользователь.

Менеджер финучреждения объяснила, что деньги списаны. А на уточняющий вопрос «куда именно», ответила: «Банк списал на свои нужды».

Пользователь отмечает, что такие действия банка противоречат законодательству, которое запрещает операции со счетами умерших до завершения процедуры наследования. Она усматривает в действиях банка признаки злоупотребления и юридической некомпетентности.

«Это дело уголовное и теперь мне остается тратить время и деньги на адвокатов и открывать уголовное дело», — считает Asin4you.

Позиция банка

В ответ на запрос «Минфина» в пресс-службе Ощадбанка отметили, что без конкретных данных клиента проверить ситуацию невозможно. Однако в общем порядке объяснили:

«Судя по описанной ситуации, на момент обращения в банк на счете уже не было денег, поэтому пользователь не смогла их получить. Это могло произойти, в частности, потому, что банк не получил надлежащим образом и своевременно документально подтвержденную информацию о смерти клиента».

В то же время в финучреждении отметили: если наследник обратится с заявлением о сторнировании списанной комиссии, такой вопрос может быть рассмотрен.

«Такое заявление можно подать в любом отделении Ощадбанка. После его рассмотрения банк может вернуть комиссию, списанную с даты смерти клиента», — сообщили в Ощаде.

Как комментируют ситуацию юристы

Юристы отмечают: с момента смерти человека его счета входят в состав наследства, и никакие операции с ними (снятие, списание, переводы) не могут проводиться. Среди исключений — оплата похорон или долгов наследодателя, но и эти действия требуют подтверждений и контроля со стороны нотариуса.

«Банк обязан заморозить счета после получения уведомления о смерти клиента, пока нотариус не оформит свидетельство о праве на наследство. Любое списание на „собственные нужды“ или „комиссию по обслуживанию“ после этого момента является безосновательным уменьшением наследственной массы. Такие действия могут содержать признаки ненадлежащего выполнения банком договорных обязательств и влекут гражданско-правовую ответственность (возмещение убытков, начисление процентов и т. п. )», — комментирует юрист практики реструктуризации и банкротства ЮК «Приходько и партнеры».

Для разрешения ситуации автору отзыва эксперт советует обратиться в письменном виде в банк с требованием предоставить объяснения по поводу списания и копии внутренних документов, подтверждающих операции. Если банк не отреагирует — подать жалобу в НБУ о нарушении правил ведения счетов умерших клиентов. В случае подтверждения списаний без законных оснований, обратиться в суд с иском о взыскании неправомерно списанных сумм и процентов за пользование чужими средствами.

«Рекомендую наследникам действовать исключительно через нотариуса, фиксировать все запросы в письменном виде и не соглашаться на „устные объяснения“ от банка», — коротко подытожил Илья Колесник.

Как оформить наследство на банковский счет: пошаговая инструкция

Процедура наследования денег в банке, по словам Ильи Колесника, происходит следующим образом:

Наследник обращается к нотариусу по месту открытия наследства (последнего места жительства умершего).

Нотариус подает запрос в банк через СЭВ Нотариат для выяснения наличия средств на счетах умершего.

После истечения 6 месяцев с момента смерти и подачи всех документов, наследник получает свидетельство о праве на наследство.

С этим документом он обращается в банк для выдачи или перевода денег.

Банк может удержать минимальную техническую комиссию за выдачу, но не имеет права списывать средства без согласия наследников или нотариуса.

В банк для получения наследства, как объяснили в Ощаде, необходимо предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины (в виде книжечки, ID-карты или е-паспорта в приложении «Дія»);

свидетельство о праве на наследство;

решение суда с отметкой о вступлении в законную силу (в случае его наличия);

доверенность — если наследник действует через доверенное лицо, и в ней предусмотрено право на получение или распоряжение наследственными средствами.

Получение наследства — процесс, требующий знания законодательства и правильного соблюдения процедур. Если наследники не осведомлены о юридических тонкостях, не знают, какие документы собрать и как действовать при спорах, целесообразно сразу обратиться к специалистам.​​

SEPA-перевод из Латвии завершился потерей 20 евро: кто и где допустил ошибку

Случай еще одного читателя «Минфина» на первый взгляд кажется бытовым, а на самом деле — раскрывает системные проблемы банковской коммуникации.

Vyacheslav44 рассказал, что договорился с частным лицом о переводе средств через систему SEPA (Single Euro Payments Area) с латвийского банка Luminor на счет в Кредобанке. Чтобы избежать ошибок, дважды звонил по телефону на горячую линию украинского банка — хотел убедиться, что знает все требования для корректного зачисления.

«…подсказали одинаково операторы — нужен айбан и на этом все», — пишет Vyacheslav44.

Деньги перечислили. Но через два дня пользователю позвонили из Кредобанка, сообщив, что средства поступили, но они не могут их зачислить, потому что в платежном поручении не указано имя отправителя, а это у Кредо обязательно. В результате перевод вернули обратно, а из суммы списали 20 евро комиссии.

По просьбе Vyacheslav44 отправитель денег связался со своим банком (Luminor), ему подтвердили: в SEPA-переводе не нужно отдельно указывать имя.

«Ощущение такое, как банк просто подзаработал, кинув на 20 евро отправителя. В приложении Кредобанка не написано, что нужно имя и фамилия», — обращает внимание автор отзыва.

Что говорят юристы

По запросу «Минфина» с просьбой прокомментировать ситуацию — почему так произошло, где потребитель может узнать все условия и тарифы перед осуществлением перевода и какой выход банк видит в решении проблемы — Кредобанк не ответил.

Зато юристы прошлись по каждому из интересующих нас пунктов. По словам Ильи Колесника, юриста практики реструктуризации и банкротства ЮК «Приходько и партнеры», в действиях банка находятся признаки ненадлежащего информирования клиента и потенциального нарушения стандартов предоставления финансовых услуг. Ведь, согласно законам Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях» и «О защите прав потребителей», банк обязан предоставлять клиенту полную, достоверную и своевременную информацию об условиях операций, комиссиях, возможных рисках и технических требованиях к международным переводам.

«Если работники банка предоставили неполную или некорректную консультацию, приведшую к финансовым потерям, банк несет ответственность как за ненадлежащее информирование потребителя (ст. 18 Закона „О защите прав потребителей“)», — отмечает Илья Колесник.

Кроме того, в рамках SEPA-переводов действуют строгие стандарты формата ISO 20022. Если платеж прошел через систему, значит, он отвечал базовым требованиям (IBAN, BIC, имя плательщика). Отказ в зачислении на этом этапе не является требованием SEPA, а может свидетельствовать о внутренней ошибке банка или чрезмерно зарегулированных внутренних процедурах.

Что касается комиссии за возврат неудачного перевода, то это стандартная банковская практика. Но, только в том случае, если причина возврата не связана с ошибкой банка.

«Комиссия в 20 евро за возврат средств, хотя и формально возможна (банки имеют право взимать плату за обработку неудачных транзакций), однако в этом случае может расцениваться как следствие неправомерных действий банка, если клиент действовал по предварительным инструкциям учреждения», — отмечает юрист.

В ситуации, описанной Vyacheslav44, правомерность действий банка можно подвергнуть сомнению. Поэтому юрист практики реструктуризации и банкротства ЮК «Приходько и партнеры» советует потребителю подать письменную претензию в банк с требованием возвращения взысканной комиссии, ссылаясь на ст. 18 Закона «О защите прав потребителей». Если банк отказывает, обратиться с жалобой в НБУ с копиями переписки и платежных документов. В случае игнорирования, обжаловать действия банка в суде, как нарушение прав потребителя финуслуг и требовать возмещения убытков.

Обезопасить себя от финансовых потерь при осуществлении международных переводов можно. Для этого Илья Колесник предлагает соблюдать несколько правил:

Уточняйте письменно или в чате банка, какие реквизиты нужны для SEPA/SWIFT-переводов (это защитит, в случае спора).

Сохраняйте скриншоты консультаций или ответы службы поддержки — они могут стать доказательством, в случае спора.

Убедитесь, что ваш банк действительно является участником SEPA и не применяет внутренние ограничения для переводов от определенных банков (например, из Балтии).

Обращайте внимание на комиссии за возврат средств — в разных банках они колеблются от 5 до 30 евро.

Как Укргазбанк ввел комиссию за покупку военных облигаций в «Дії» и быстро отменил

В прошлом месяце «Минфин» получил волну критических отзывов по поводу действий Укргазбанка, который неожиданно ввел комиссию за покупку военных облигаций через приложение «Дія». Жалобы начали сыпаться, начиная с 12 сентября.

«До 11 сентября 2025 года операции по покупке военных облигаций осуществлялись без комиссии, что полностью соответствовало государственной политике привлечения граждан к финансовой поддержке ВСУ. Однако с сегодняшнего дня стало известно, что АО „Укргазбанк“, который является единственным банком-посредником в этом процессе через „Дію“, ввел дополнительную комиссию на покупку военных облигаций», — сообщил читатель под ником ukrx.

Похожие отзывы оставили и другие пользователи. В частности, edgarpo отметил, что такие действия противоречат логике государственной политики по привлечению граждан к поддержке обороны.

«Вместо того, чтобы стимулировать участие граждан в финансировании армии, вводятся препятствия в виде финансовой нагрузки», — подчеркнул пользователь.

А читатель salavaiv74 охарактеризовал решение банка, как мародерство и заработок на денежных потоках.

«Интересно, на каком основании данный банк ввел комиссию за покупку военных облигаций через приложение „Дія“. Чем может это аргументировать? Монополизм зашкаливает? Где реакция АМКУ? Надеюсь, она будет, и данная организация отменит необоснованную комиссию», — отреагировала на поступок банка Natali1403.

Ситуацию Укргазбанк никак не прокомментировал.

Что известно о ситуации

Информация о введении комиссии на покупку военных облигаций в «Дії» появилась 11 сентября. На это обращали внимание украинцы, покупавшие ОВГЗ. Причем отражалась она только на последнем шаге при непосредственной оплате. По всему пути выбора облигаций и оформления покупки упоминания о комиссии не было.

В службе поддержки «Дії» объяснили, что сама платформа не продает облигации, а выполняет роль посредника, а потому не получает никаких дополнительных поступлений — это комиссия именно банка, то есть Укргазбанка.

Напомним, что Укргазбанк обрабатывает платежи за облигации в «Дії» с января 2025 года. До 10 сентября включительно ни одна из транзакций не тарифицировалась. Но с 11 сентября новая редакция публичного договора зафиксировала комиссию 0,2%, которую плательщик платит отдельно.

Об изменении условий банк публично не сообщал — информация распространилась исключительно через пользовательские наблюдения и обсуждения в сети. Это вызвало массовое возмущение, которое, очевидно, заставило учреждение пересмотреть позицию.

Уже через неделю, с 19 сентября, Укргазбанк отменил комиссию за транзакции при покупке военных облигаций через приложение «Дія». Это изменение тоже не было широко анонсировано, но подтверждается обновленной редакцией публичного договора для этих операций.

Таким образом, Укргазбанк по факту признал ошибочность решения, но сделал это без официальных объяснений или извинений перед клиентами.