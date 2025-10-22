ПриватБанк і Mastercard продовжили безкоштовну доставку карток українцям по всьому світу

Після початку повномасштабної війни за кордоном опинилися мільйони українців. Багато з них залишаються клієнтами ПриватБанку — найбільшого банку країни, через який здійснюють щоденні платежі, отримують зарплати, пенсії та соціальні виплати. Щоб спростити доступ до фінансових послуг і підтримати українців, які тимчасово живуть у різних країнах, ПриватБанк спільно з Mastercard запустив послугу безкоштовної доставки карток. Ініціатива виявилася затребуваною, тому її вирішили продовжити до кінця 2025 року.

Підтримка, яка не знає кордонів

Програма безкоштовної доставки карток діє як в Україні, так і за її межами — у понад 60 країнах світу. Це рішення дозволяє клієнтам банку зберігати доступ до своїх коштів незалежно від місця перебування, не витрачаючи час і гроші на візити до відділень або на пересилання документів.

Класне рішення для тих українців, у кого картка на автолонгації строку дії або ж скоро завершується строк її дії. Можна в декілька кліків в застонку Приват24 замовити собі нову і користуватись без обмежень: знімати кошти в банкоматі, проводити оплати в інтернеті, знімати готівку на касі магазинів за кордоном, купувати квитки на транспорт, тощо. А Mastercard і ПриватБанк безкоштовно доставлять картку туди, куди зручно клієнту.

За даними банку, найбільше карток доставляють у Польщу, Німеччину та Чехію — країни, де проживає значна частина українців. Серед користувачів послуги переважають жінки, а найактивнішими є клієнти у віці від 18 до 35 років. Проте доставкою користуються й люди середнього та старшого віку, які отримують через ПриватБанк пенсійні або соціальні виплати.

Як це працює

Оформити картку з доставкою можна всього за кілька хвилин у застосунку «Приват24». Обираєте картку, яку бажаєте перевипустити, в налаштуваннях обираєте «Замовити картку», заповнюєте адресу доставки та контактні дані. Далі пластик відправляють «Новою поштою».

У межах України доставка займає від одного дня: клієнт отримує картку у відділенні або поштоматі. Для закордонних відправлень терміни становлять від 7 до 30 днів, залежно від країни. Перелік країн, куди здійснюється доставка, можливо переглянути в Приват24 при замовленні картки.

Які картки доступні

Безкоштовна доставка поширюється на популярні продукти банку — картку «Універсальна» (у тому числі Gold), «Картку для виплат» (у тому числі Gold), картки для пенсій та соціальних виплат, а також бізнес-картку «Ключ до рахунку».

Крім того, клієнти можуть миттєво оформити цифрову картку для онлайн-покупок чи розрахунків у сервісах. Такий формат особливо зручний для тих, хто активно користується безготівковими платежами або подорожує.

Простота та безпека

Запровадження міжнародної доставки стало логічним продовженням курсу ПриватБанку на цифровізацію послуг. Всі етапи замовлення відбуваються онлайн, а дані клієнта захищені на рівні стандартів Mastercard. Це означає, що українці можуть користуватися карткою та рахунком так само безпечно, як удома.

Банк також нагадує, що від початку війни термін дії всіх платіжних карток продовжується автоматично — навіть якщо на пластику вказана попередня дата. Клієнти можуть розраховуватися картками безперебійно, а нову фізичну отримати тоді, коли це зручно.

Доступність фінансових сервісів для кожного

ПриватБанк і Mastercard послідовно розвивають спільні програми, спрямовані на підвищення фінансової доступності. Безкоштовна доставка карток стала одним із найуспішніших проєктів такого типу — особливо для тих, хто вимушено покинув Україну, але продовжує користуватися українськими банківськими сервісами.

Продовження програми до кінця 2025 року підтверджує намір партнерів зберігати безперервність обслуговування клієнтів і допомагати українцям залишатися фінансово мобільними, де б вони не були — у Львові, Варшаві чи Берліні.

Докладніше про умови доставки карток можна дізнатися у застосунку «Приват24» або на сайті банку:privatbank.ua/card-delivery.