Уважаемый читатель!
Акутально
21 октября 2025, 15:00 Читати українською
В Киеве состоялся 11-й Киевский международный экономический форум: «Ukraine 2.0: The Power of People»
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Форум Київ
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии