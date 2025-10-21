Finance.ua Страхование поддерживает Силы Обороны вместе с благотворительным фондом «Гуркіт»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 октября 2025, 16:00 Читати українською

Finance.ua Страхование поддерживает Силы Обороны вместе с благотворительным фондом «Гуркіт»

Finance.ua Страхование приобщается к поддержке инициатив, помогающих Силам Обороны. Совместно с благотворительным фондом «Гуркіт» мы запускаем программу вознаграждений для тех, кто регулярно донатит на нужды защитников.

Finance.ua Страхование приобщается к поддержке инициатив, помогающих Силам Обороны.

Теперь ваша помощь фронту может приносить не только пользу армии, но и скидки на страхование от Finance.ua:

  • 1000 грн на автогражданку (но не более 17% от стоимости полиса);
  • 250 грн на туристическое страхование;
  • 5% на страхование имущества.

Благотворительный фонд «Гуркіт» — надежный проводник между неравнодушными гражданами и воинами на передовой. Цель фонда — обеспечить украинских военных важным оборудованием и средствами, спасающими жизнь и приближающими победу.

Фонд помогает с дронами, автомобилями, средствами ПВО и поочередно двигает комплексное собрание для конкретных бригад на суммы от 1 до 10 млн грн.

Каждый донатор может выбрать, какой сбор поддержать:

Роботизированные наземные комплексы для 3 армейского корпуса — на сверхсовременные роботизированные наземные комплексы для роты NOVA 3 ОШБр;

На автомобили — постоянная банка для закупки авто. Фонд имеет очередь, которую регулярно нужно двигать, закупая и передавая военный транспорт для выполнения боевых задач;

На ПВО — постоянная банка для закупок на ПВО. На покупку пикапов, теплоприцелов, турелей, прожекторов.

👉 Перейдите на hurkit.org, чтобы поддержать фонд и получить промокод на скидку.

Промокоды распространяются через сайт и соцсети Б Ф Грохот.

Для Finance.ua Страхование это сотрудничество — это не просто социальная инициатива, а способ поблагодарить тех, кто ежедневно помогает нашим защитникам. Мы верим, что каждый вклад — даже самый маленький — приближает общую победу.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами