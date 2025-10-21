Finance.ua Страхование поддерживает Силы Обороны вместе с благотворительным фондом «Гуркіт»

Finance.ua Страхование приобщается к поддержке инициатив, помогающих Силам Обороны. Совместно с благотворительным фондом «Гуркіт» мы запускаем программу вознаграждений для тех, кто регулярно донатит на нужды защитников.

Теперь ваша помощь фронту может приносить не только пользу армии, но и скидки на страхование от Finance.ua:

1000 грн на автогражданку (но не более 17% от стоимости полиса);

250 грн на туристическое страхование;

5% на страхование имущества.

Благотворительный фонд «Гуркіт» — надежный проводник между неравнодушными гражданами и воинами на передовой. Цель фонда — обеспечить украинских военных важным оборудованием и средствами, спасающими жизнь и приближающими победу.

Фонд помогает с дронами, автомобилями, средствами ПВО и поочередно двигает комплексное собрание для конкретных бригад на суммы от 1 до 10 млн грн.

Каждый донатор может выбрать, какой сбор поддержать:

Роботизированные наземные комплексы для 3 армейского корпуса — на сверхсовременные роботизированные наземные комплексы для роты NOVA 3 ОШБр;

На автомобили — постоянная банка для закупки авто. Фонд имеет очередь, которую регулярно нужно двигать, закупая и передавая военный транспорт для выполнения боевых задач;

На ПВО — постоянная банка для закупок на ПВО. На покупку пикапов, теплоприцелов, турелей, прожекторов.

👉 Перейдите на hurkit.org, чтобы поддержать фонд и получить промокод на скидку.

Промокоды распространяются через сайт и соцсети Б Ф Грохот .

Для Finance.ua Страхование это сотрудничество — это не просто социальная инициатива, а способ поблагодарить тех, кто ежедневно помогает нашим защитникам. Мы верим, что каждый вклад — даже самый маленький — приближает общую победу.