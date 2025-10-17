Multi от Минфин
українська
17 октября 2025, 18:00 Читати українською

Sense Bank и Винницкий городской совет расширяют сотрудничество

Как сообщил Sense Bank на своем сайте, финучреждение и Винницкий городской совет подписали Генеральное соглашение. Документ призван установить общие принципы дальнейшей частичной компенсации процентов по кредитам для малого и среднего бизнеса.

Как отмечается в новостях, представители винницкого малого и среднего бизнеса смогут получить частичную компенсацию по кредитам, выданным в Sense Bank на развитие предпринимательской деятельности или на реализацию проектов по энергосбережению. Максимальная сумма кредита для бизнеса, претендующего на компенсацию частичных процентов, составляет 5 млн грн, а срок — до 84 месяцев включительно.

Размер компенсации клиентских процентов составит от 25% до 75% от прироста налоговых поступлений, а для субъектов предпринимательства, заключивших договор займа в период с 01.01.2025 по 31.12.2025 по Временному механизму Порядка, на период действия военного положения размер компенсации определяется на уровне 50% от суммы уплаченных (в пределах начисленных) налогов на доходы физических лиц, в частности за работников и единого взноса в бюджет Винницкой городской территориальной громады в отчетном периоде.

Как подчеркнул Андрей Соколов, член правления Sense Bank, развитие и поддержка регионального малого и среднего бизнеса является залогом экономического развития региона.

«Винницкая область — один из самых сильных регионов Украины в поддержке местного бизнеса и инициатив в области энергоэффективности. Именно в Виннице в прошлом году наш банк профинансировал первую в стране солнечную электростанцию для ОСМД. Подписанное соглашение поможет не только местному бизнесу масштабироваться, но и быстрее адаптироваться к сложным вызовам сегодняшнего дня. Мы планируем и дальше расширять финансирование проектов малого и среднего бизнеса и благодарны Винницкому городскому совету за то, что он нашел возможность поддержать инициативы в такие непростые времена, компенсируя часть процентов для винницких субъектов хозяйствования. Это позволяет развиваться местному бизнесу и самой винницкой громаде», — отметил Александр Соколов.

По словам заместителя городского головы Андрея Очеретного, с 2018 года в Винницкой городской территориальной общине успешно действует Порядок частичной компенсации процентов по привлеченным кредитам. Ключевой целью данного инструмента поддержки является снижение стоимости кредитных средств, что способствует детенизации экономики, устойчивому развитию бизнеса и наполнению бюджетов всех уровней налогами.

«У нас уже есть значительные результаты, которые подтверждают эффективность данного механизма, ведь с 2018 года по второй квартал 2025 года было выдано 30 кредитов в рамках Компенсационного порядка. Общая сумма заемных средств составляет 56,15 млн грн на развитие предпринимательской деятельности и проекты по энергосбережению. Сумма выплаченных участникам процедуры компенсаций достигла 2,78 млн грн. Здесь очень важно подчеркнуть, что для заемщиков компенсация составила от 25% до 100% от суммы уплаты процентов по кредиту, что является существенной поддержкой», — говорит Андрей Очеретный. «И сейчас мы делаем еще один важный шаг в контексте расширения возможностей для винницких предпринимателей. До недавнего времени в рамках Порядка работали шесть банков, а сейчас мы расширяем перечень финансовых институтов для сотрудничества. Участие Sense Bank позволит увеличить объемы кредитования и обеспечить доступ к финансовым ресурсам еще большему количеству предприятий малого и среднего бизнеса».

Источник: Sense Bank
