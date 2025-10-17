Кредиты для ФЛП от ПУМБ становятся доступны в Checkbox

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) начал сотрудничество с группой украинских FinTech-компаний Checkbox по кредитованию физических лиц-предпринимателей.
Бета-версия решения уже доступна пользователям Checkbox, которые могут в несколько кликов стать клиентом ПУМБ и получить кредит до 1 млн грн.
«Для предпринимателей сейчас важно, чтобы банк был рядом и предоставлял решение максимально оперативно. Именно поэтому мы совместно с партнерами реализовали возможность получить банковские услуги в кабинете Checkbox, в частности, подать заявку на кредит и получить быстрое решение», — говорит Сергей Магдич, заместитель председателя правления ПУМБ. — Благодаря нашей интеграции банковские услуги всегда под рукой, получить кредитные средства для поддержки и развития становится еще проще".
«Запуск кредитования в Checkbox — это еще один шаг к тому, чтобы предпринимателям в Украине было легче развивать свое дело. Теперь бизнес может не только работать с продажами, фискализацией и эквайрингом в одном интерфейсе, но и получить финансирование прямо в своем кабинете Checkbox — быстро, прозрачно и без походов в банк. Мы рады, что реализуем этот проект», — отметил руководитель направления Checkbox Banking, Владимир Хабаров.
«Это партнерское сотрудничество ПУМБ и Checkbox является инновационным на рынке. Предприниматель получает быстрое решение за счет того, что банк и партнер обмениваются информацией через API, а на стороне ПУМБ реализована автоматизированная система принятия решений, одна минута и лимит утвержден — добавляет Виктор Харковец, директор департамента микрокредитования ПУМБ. — Таким образом, финансирование бизнеса стает максимально быстрым и удобным».
Условия кредитования:
- Максимальная сумма — 1 млн грн.
- Без залога и поручительства.
- Срок кредитования 12−36 мес.
- Ежемесячная комиссия 1,6−2% (в зависимости от суммы), разовая комиссия 1−1,5% (в зависимости от срока).
- Погашение кредита равными ежемесячными платежами.
- Досрочное погашение без комиссий.
Checkbox Group— украинская FinTech-группа компаний, создающая экосистему для малого и среднего бизнеса. Checkbox является лидером рынка фискализации в Украине и развивает сервисы электронного документооборота, платежей и разумную POS-систему с элементами ИИ. Среди клиентов как небольшие предприятия, так и национальные сети.
Кредитование для предпринимателей в партнерстве с ПУМБ разрабатывает и внедряет направление Checkbox Banking — часть группы, отвечающей за финансовые решения.
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) — крупнейший украинский банк с частным капиталом, который 34 года стабильно работает на банковском рынке Украины. Банку доверяют более 155 тыс. корпоративных клиентов и более 1,9 млн. клиентов — физических лиц. ПУМБ входит в список системно важных для страны банков.
АО «ПУМБ». Государственная регистрация банков № 73
Банковская лицензия НБУ № 8
