16 октября 2025, 17:45

Фонд гарантирования выплатил почти 240 млн грн вкладчикам за девять месяцев 2025 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с начала года выплатил вкладчикам выводимых с рынка банков 239,8 млн грн гарантированного возмещения. В частности, в сентябре эта сумма составила 1,6 млн грн. Об этом сообщает ФГВФЛ.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с начала года выплатил вкладчикам выводимых с рынка банков 239,8 млн грн гарантированного возмещения.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Всего с начала основания Фонда общая сумма выплаченного гарантированного возмещения уже достигла почти 105 млрд грн. Возмещение получили 96% вкладчиков банков.

Заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик подчеркнул, что Фонд выполняет свою главную задачу непрерывно.

«С 24 февраля 2022 года выплачено более 9 миллиардов гривен гарантированного возмещения. Следует напомнить, что во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены все вкладчики получают средства в полном объеме вместе с начисленными процентами», — отметил он.

Выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 30 сентября 2025 средства Фонда составляли 46,48 млрд грн млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
