àбанк запустил акцию для предпринимателей, пользующихся сервисом Tap to phone.
àбанк запустил акцию «Тапай и выигрывай» для бизнеса: тариф 1% и розыгрыш 50 000 грн ежемесячно
С 1 октября по 31 декабря 2025 года бизнес получает сразу два преимущества:
- тариф только 1% yа оплаты картами украинских банков;
- ежемесячный розыгрыш 50 000 грн среди пользователей Tap to phone.
Чтобы принять участие, достаточно иметь оборот от 1000 грн в месяц — и вы автоматически принимаете участие в розыгрыше.
Три месяца — три победителя, каждый получит по 50 000 грн.
Розыгрыши будут проходить в прямых эфирах в Instagram àбанка:
04.11.2025 •
Комментарий от банка
«Мы стремимся поддерживать предпринимателей, делая безналичные расчеты максимально простыми и выгодными. Tap to phone — это технология, которая позволяет принимать оплаты прямо со смартфона. А наш розыгрыш — это способ поблагодарить клиентов и дать им дополнительную мотивацию развивать бизнес», — комментирует руководитель направления малого и среднего бизнеса Александр Николенко.
Чтобы подключить Tap to phone:
Войдите в приложение àbank24 — под картой «Блакитна» нажмите «Услуги Бизнесу» — выберите «Подключить эквайринг» — Подтвердите заявку.
Tap to phone: принимай оплаты смартфоном и выигрывай!
Комментарии