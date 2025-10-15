Чернобыль, ЗАЭС и блекауты: что означают октябрьские удары по энергосистеме

Начало октября 2025 отразилось восстановлением массированных атак агрессора на энергетическую инфраструктуру Украины. Впервые после весенних обстрелов страна снова столкнулась с масштабными отключениями электроэнергии. О том, что означают октябрьские удары по энергосистеме рассказал «Минфину» исполнительный директор ООО «НПП «Энерго-Плюс» Вадим Литвиненко.

Так, на Черниговщине введены графики 6/3, что означает 6 часов с питанием и 3 без него. В Киевской, Сумской и Одессе фиксируются перебои с электро- и водоснабжением. В Одессе без света остались более 46 000 потребителей. Атаки сопровождаются системным давлением на критические узлы энергосистемы как на генерирующие мощности, так и на объекты распределения.

Это свидетельствует о начале нового этапа «энергетической» войны против Украины. В отличие от предыдущих лет кампания против украинской энергетики разворачивается с учетом опыта прошлых зим и целенаправленным подбором целей.

Стратегия врага: удары по энергоинфраструктуре и ядерное давление

Уже можно сказать, что враг изменил фокус: если в 2022—2024 годах главными целями воздушных атак были большие тепловые электростанции, то сегодня ими стали объекты атомной энергетики и питающие их критические подстанции.

Прицельный удар по подстанции в Славутиче, обеспечивающей питание ЧАЭС, стал знаком прямого ядерного шантажа. После него на Чернобыльской АЭС зафиксировано полное отключение электроэнергии продолжительностью более трех часов. Без питания остались объекты хранения ядерного топлива и защитные конструкции над разрушенным 4-м энергоблоком.

К сожалению, такие действия носят не характер разовой психологической акции, а носят системный характер. Агрессор пытается использовать уязвимость ядерной инфраструктуры как инструмент давления — в том числе для достижения собственных целей перезапуска временно оккупированной Запорожской АЭС.

Ситуация на ЗАЭС: риски остаются

Еще 23 сентября ЗАЭС осталась без внешнего электроснабжения. Запасов горючего на дизель-генераторах хватало ориентировочно на 10 суток. В то же время, полное отключение резервных систем создает риск перегрева ядерного топлива, ведь нормальное охлаждение требует постоянного подключения к сети.

Впрочем, технические параметры станции позволяют некоторое время избегать критических сценариев. Все энергоблоки ЗАЭС охлаждены, и даже при худшем развитии событий, наступление катастрофы по типу «Фукусимы» исключено. Чтобы реакторы достигли опасных температур (более 500°C), требуются не менее двух месяцев непрерывного нагрева, что маловероятно ввиду существующих систем теплоотвода.

Но это не значит, что ситуация стала полностью безопасной. Ведь питание станции полноценно не восстановлено. Кроме того, по информации МАГАТЭ, вблизи станции была зафиксирована серия взрывов, что увеличивает ядерные риски. И главное — информации о точном состоянии систем безопасности станции пока нет.

АЭС под нагрузкой: выдержат ли?

Из-за значительных потерь в тепловой генерации основную нагрузку в системе сегодня несет именно атомная энергетика на контролируемой территории.

В пиковые часы значительная часть электроэнергии в Киеве и центральном регионе Украины поступает из Ровенской и Хмельницкой АЭС, что создает новые угрозы. Критически важными становятся подстанции и ЛЭП, соединяющие эти станции с нагруженными потребителями. Именно их враг пытается выводить из строя прицельные удары.

Уязвимость таких объектов — одна из главных проблем осенне-зимнего периода. Даже столица, несмотря на мощную систему ПВО, остается зависимой от энергообъектов вне ее — прежде всего ТЭС, не имеющих эффективной защиты.

Текущее состояние: готова ли система к зиме?

Несмотря на рост угроз, украинская энергетика вошла в октябрь с достаточно высокими показателями подготовки к зимнему сезону. В подземных хранилищах накоплено 12,7 млрд м³ газа, и к концу месяца ожидается достижение планового уровня в 13,2 млрд м³. Запасы угля оцениваются на уровне 2 млн тонн.

В целом уже восстановлено 2,3 ГВт генерации, еще 3,7 ГВт запланировано к вводу, а 1,8 ГВт мощностей распределенной генерации уже реализовано.

Все эти меры позволяют говорить о росте гибкости и устойчивости системы, особенно с учетом усилий по децентрализации и интеграции с европейским энергорынком.

Несмотря на 65 тысяч повреждений энергоинфраструктуры, зафиксированных с 2022 года (из них 3,5 тысячи — только за 2024-й), система продолжает функционировать. Это свидетельствует о ее исключительной способности к адаптации, несмотря на прямые потери, оцененные в $20 млрд.

Главное — стабильность сетей и защита распределения

Таким образом, уже можно определить наиболее критичные с точки зрения защиты участки. Наиболее уязвимыми остаются распределительные сети и подстанции, не имеющие должной физической или электронной защиты. Именно эти объекты становятся первыми целями массированных атак дронами и ракетами.

Отдельный риск — перегрев локальных сетей при перегрузке. В таких условиях даже мелкие повреждения могут привести к каскадным отключениям на районном или областном уровне.

Будут ли блекауты?

Недавно Укрэнерго выступила с призывом к украинцам не включать одновременно несколько мощных приборов в часы пиковой нагрузки (с 17:00 до 22:00). Такое поведение позволяет снизить нагрузку на сети и избежать аварийных отключений. Впрочем, это давно знакомые потребителям рекомендации, не вызывающие особого беспокойства.

В настоящее время эксперты описывают три базовых сценария прохождения зимы-2025/2026:

Оптимистичный — ПВО справляется с большинством атак, а возможные отключения электроэнергии будут точечными и кратковременными.

— ПВО справляется с большинством атак, а возможные отключения электроэнергии будут точечными и кратковременными. Средний — массированные удары создают дефицит генерации, вводятся графики отключений на 4−8 часов в сутки.

— массированные удары создают дефицит генерации, вводятся графики отключений на 4−8 часов в сутки. Пессимистический — одновременные атаки по электростанциям и системам распределения, прекращение импорта электричества из ЕС с угрозой блекаута на национальном уровне.

Но следует отметить, что угроза национального блэкаута этой зимой низкая. Украинская энергосистема уже неоднократно доказывала свою жизнеспособность, несмотря на воздушные атаки. Поэтому наиболее вероятным сценарием являются контролируемые отключения в отдельных регионах по графику. Полномасштабного блекаута, как свидетельствуют данные системного оператора, ждать не стоит.

Впрочем, это не касается уязвимых приграничных регионов — Сумщины, Черниговщины и Харьковщины. Они уже сейчас страдают системными перебоями поставок электроэнергии. Под ударом остаются и некоторые объекты в центральной части страны, в том числе питающие крупные города.