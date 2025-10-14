Новый закон о кредитных историях: что о вас будут знать банки

7 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 14013, вводящий определяющий правила ведения кредитных историй и государственного контроля за этой деятельностью. Документ наделяет украинцев новыми правами, которые могут оградить от кредитных мошенников. Но в нормах нового документа спрятано много опасностей. Об этом «Минфину» рассказал управляющий партнер КАС Групп Владимир Гаркуша.

О чем идет речь в законе

По информации Ассоциации украинских банков, в 2023 и 2024 годах наблюдался рост кредитования потребительских кредитов на 24,72% и кредитование физических лиц-предпринимателей на 25,85% соответственно. Прирост по сравнению с довоенным объемом по состоянию на 01.01.2025 составил 49%.

Закон вводит в правовое поле кредитные истории, по информации из которых — заемщики с хорошей историей получают лучшие условия кредитования: более низкие процентные ставки, большие лимиты, более длинные сроки. Лица с отрицательной историей могут столкнуться с отказами в кредитовании или менее выгодными условиями.

Кредиторов обяжут регулярно передавать актуальную информацию о выполнении обязательств, что должно уменьшить риски мошенничества и неточностей.

Граждане получат право бесплатно просматривать свою кредитную историю, а также вносить изменения или требовать удаления недостоверных данных.

Законопроект также предусматривает возможность временного доступа к кредитным историям пропавших без вести лиц для их близких во время военного положения, а в случае смерти заемщика — право получить соответствующую информацию официальным представителям.

Предусмотрен запрет на использование информации по кредитным историям третьими лицами без согласия собственника и устанавливаются санкции за нарушение этих норм.

Внедряется механизм «стоп-кредит». Если лицо официально заявит о нежелании заключать кредитные договоры, любой новый кредит после этого будет считаться недействительным.

Что будут знать об украинцах бюро кредитных историй

общие данные — ФИО, дата рождения, основные документы, регистрационный и фактический адрес;

уникальный номер записи в Едином демографическом реестре;

сведения о текущей трудовой деятельности;

уведомленный субъектом кредитной истории уровень доходов;

сведения о гражданском состоянии субъекта кредитной истории и количестве лиц, состоящих на его содержании;

информацию о средствах связи (номер телефона и/или адрес электронной почты и/или адрес для переписки) или информация об отсутствии средств связи.

Риски для заемщиков

Информация для создания кредитной истории будет собираться не только из открытых источников и соответствующих реестров, но и из финучреждений. При этом финучреждению, чтобы поделиться такими данными, не нужно будет получать согласие заемщика.

Увеличение размера персональных данных несет значимые опасности для заемщиков. Сбор и хранение такой подробной информации создает угрозу утечки данных или их неправомерного использования. И здесь речь идет не только о несанкционированной утечке информации, но и о возможности злоупотреблений со стороны кредитных бюро. Дело в том, что законопроект существенно расширяет сферу их деятельности и, например, позволяет давать скоринговые оценки потенциальным заемщикам или заниматься консалтингом.

Возможность кредитных бюро предоставлять дополнительные услуги, такие как скоринг и консалтинг, потенциально создает конфликт интересов. Поскольку бюро кредитных историй получают больше рычагов влияния на рынок. Например, они могут намеренно оценивать кредитоспособность клиентов способом, который выгоден определенным финансовым учреждениям.

Отсутствие эффективного контроля может привести к манипуляциям на рынке кредитных историй. Поскольку информация в кредитные бюро может попадать и из открытых источников, далеко не факт, что данные будут корректны. А вот удалить такие неправдивые данные будет сложно.

В случае обжалования лицом такой информации, бюро только актуализирует данные в соответствии с их источником, а изъятие данных возможно исключительно в случае прекращения доступа к такому источнику или потери им статуса публичного. Фактически это может привести к невозможности удаления спорной информации из кредитной истории, если она остается доступной в открытых источниках.

Отсутствие четких устройств обжалования неверной информации. Законопроект предусматривает возможность субъекта кредитной истории обжаловать некорректные данные, однако в тексте отсутствуют конкретные процедуры и сроки рассмотрения жалоб. Если информация будет внесена с ошибками, заемщик может потребовать много времени и усилий, чтобы доказать ее неточность. Это может привести к ситуации, когда лицо временно лишается возможности получить кредит.

Кредитные баллы для заемщиков и другие вопросы

Непонятна, например, необходимость сбора информации об адресе фактического места жительства заемщиков, сведений о текущей трудовой деятельности и уровне доходов, гражданском состоянии и количестве находящихся на его содержании лиц.

Законопроект предусматривает введение кредитного балла для заемщиков, но механизм определения такого кредитного балла и его влияния на заключение кредитной сделки не определен. При этом заемщик сможет получить информацию о своих данных в бюро кредитных историй, за исключением данных о кредитном балле.

Что касается механизма «стоп-кредит». Как банки оперативно будут учитывать заявки на «стоп-кредит», чтобы в бюрократических процедурах не затягивалось время, за которое будут еще начисляться проценты по кредиту?" Кроме того, кредитор должен сообщить о своем нежелании привлекать кредиты все кредитные бюро, которые будут работать на тот момент, и отслеживать появление новых.

Законопроект устанавливает запрет на заключение кредитного договора с лицом, в отношении которого кредитор получил информацию от бюро кредитных историй о ее нежелании привлекать ссуды. До заключения кредитного контракта кредитодатель должен проверить наличие таковой информации хотя бы в одном бюро кредитных историй.

На предоставление такой информации согласие самого человека не нужно. Кредитный договор, заключенный после получения информации от кредитного бюро о нежелании клиента привлекать ссуды, ничтожен. Но такое нововведение упрощает возможность доказывания получения кредита в результате мошеннических действий, а это снизит кредитный балл кредитора, что усложнит процедуру получения других кредитов.

Накопленная кредитная история может привести к отказу в кредитовании лиц с определенными финансовыми трудностями в прошлом, даже если их текущее финансовое состояние улучшилось. Ужесточение требований к кредитоспособности может уменьшить доступность кредитов для некоторых категорий заемщиков, что является откровенной дискриминацией.

Введение новых правил может оказать существенное влияние на кредитный рынок, особенно для лиц со средним и низким уровнем дохода. Более жесткие требования к кредитной истории могут привести к тому, что банковские учреждения станут еще более консервативными в выдаче кредитов.

В результате может увеличиться спрос на альтернативные кредитные услуги, в частности, через так называемые микрофинансовые организации, работающие по менее прозрачным схемам и устанавливающие более высокие процентные ставки или ломбарды.