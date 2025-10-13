Почему в ближайшие месяцы ожидается снижение годовой инфляции

В сентябре инфляция в Украине замедлилась до 11,9% в годовом измерении, однако это все еще значительно выше прогнозов Нацбанка. Главными причинами снижения темпов роста цен являются не жесткая монетарная политика, а стабильность обменного курса, которая поддерживается валютными интервенциями, и слабый экономический рост.

Политика НБУ остается крайне неэффективной против инфляции затрат, которая доминирует в украинской экономике и обходится налогоплательщикам в десятки миллиардов гривен ежегодно. Об этом пишет доктор экономических наук, профессор, академик НАН Украины Богдан Данилишин в Facebook 13 октября.

Цифры, прогнозы и реальность

В сентябре темпы роста инфляции снизились — по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,3%, а в годовом измерении инфляция составила +11,9% (против +13,2% в августе). Текущий уровень инфляции пока остается далеким от в третий раз обновленного прогнозного показателя НБУ на 2025 год (+9,7%). Инфляционные прогнозы НБУ не отличаются высокой точностью, погрешность инфляционных прогнозов НБУ превышает 30% на годовом горизонте.

Что толкает цены вверх, а что — сдерживает?

Факторы инфляции. Сейчас на уровень инфляции оказывают давление как проинфляционные, так и дезинфляционные факторы. Проинфляционные факторы — высокий рост цен производителей, погодные условия, значительный фискальный дефицит, повышение ставок отдельных акцизов. Дезинфляционные факторы — существенное торможение экономического роста (реальный ВВП за 8 мес. 2025 г. вырос лишь на +1,4% по сравнению с предыдущим годом), стабильность обменного курса (которая обеспечивается значительными валютными интервенциями НБУ), сохранение моратория на повышение ряда коммунальных тарифов. В ближайшие месяцы ожидается некоторое снижение уровня годовой инфляции преимущественно из-за статистического эффекта базы сравнения прошлого года.

Структура инфляции. Вариация прироста цен в разрезе отдельных товаров и услуг составляет более 40 процентных пунктов, что говорит о доминировании немонетарных, ситуативных и административных факторов динамики инфляции. С одной стороны, существует значительное давление на цены со стороны роста затрат производителей, но с другой стороны, инфляция сдерживается мораторием на коммунальные тарифы и искусственным сдерживанием девальвации гривны.

Рост цен более 20% зафиксирован на яйца (+51%), фрукты (+30%), сливочное масло (+23%), подсолнечное масло (+28%), мясо (+25%).

Зато почти отсутствует рост цен на услуги отдыха (+0,3%), коммунальные услуги (+2%), предметы домашнего обихода и бытовую технику (+2%), железнодорожный пассажирский транспорт (+4%). Падение цен наблюдалось на одежду и обувь (-5%), овощи (-16%), сахар (-8%).

Ключевая особенность украинской инфляции — преимущественно расходный характер роста цен. Многочисленные нерыночные факторы (военные разрушения, погодные факторы, повышение тарифов) обусловили рост оптовых цен промышленных производителей на 25% в среднем за 8 месяцев, что сформировало весомое давление на цены потребительского рынка. В то же время потребительский спрос на душу населения остается ниже довоенного уровня (только 95%). Потребительский спрос постепенно восстанавливается, однако вследствие действия военных факторов он остается асимметричным и представлен преимущественно товарами первой необходимости.

Искусственный курс и слабая экономика — главные сдерживающие факторы инфляции

Ключевой фактор снижения инфляции — искусственное укрепление обменного курса гривны. НБУ тратит значительные объемы валютных резервов на поддержание стабильности валютного курса гривны, девальвация которой по отношению к доллару США составила лишь +0,6% в годовом измерении. Импортные товары составляют около 50% в потребительской корзине населения, и поэтому стабильность обменного курса имеет заметное значение для динамики инфляции.

Другие факторы снижения годового уровня инфляции — снижение темпов прироста реального ВВП (по факту имеем прирост ВВП лишь +1,4% за 8 месяцев 2025 г., тогда как НБУ прогнозировал прирост ВВП +4,3% по итогам года), а также высокая база сравнения прошлого года (в прошлом году во II полугодии темпы инфляции ускорялись по 1% в месяц на фоне высоких темпов девальвации гривны).

Почему монетарная политика не работает и сколько она стоит

Влияние монетарной политики на инфляцию. Несмотря на длительные ультражесткие параметры монетарной политики, ее влияние на инфляцию остается мизерным из-за слабости трансмиссионных каналов монетарной политики и доминирования затратных факторов инфляции. Монетарная трансмиссия характеризуется депозитным каналом в размере 5% ВВП и кредитным каналом в размере 9% ВВП, что критически мало для обеспечения действенного влияния ставки на уровень цен в экономике. Затратные факторы инфляции, со своей стороны, препятствуют действию процентной ставки, поскольку диктуются пороговым уровнем рентабельности, а не стоимостью кредитных ресурсов.

Фактор фискального дефицита. Фискальный дефицит остается высоким (более 20% ВВП) и имеет проинфляционное влияние. В то же время сдерживающим фактором фискальной инфляции является преимущественно оборонный характер фискального дефицита и подавление потребительского спроса факторами военной неопределенности. Учетная ставка не влияет на фискальный канал инфляционной динамики, поскольку размер фискального дефицита диктуется военными потребностями, а не соображениями стоимости внутренних заимствований. К тому же более 90% фискального дефицита покрывается из внешних источников, на доступность которых не влияет учетная ставка НБУ.

Фактор военной инфляции. Учетная ставка НБУ не может влиять на действие военных факторов инфляции, которые являются нерыночными по своей природе. Под влиянием войны меняются приоритеты в потребительских настроениях населения и компоненты расходов производителей (на безопасность, логистику или энергообеспечение). Потребление критически важных для жизни товаров происходит независимо от размера процентных ставок.

О расходах на монетарную политику. Монетарная политика НБУ обходится налогоплательщикам в сумму около 80−100 млрд грн в год. Всего за 2022−2025 гг. расходы на монетарную политику НБУ составили 268 млрд грн, в т. ч. за 9 мес. 2025 г. — 59 млрд грн.

Диагноз и рецепт для экономики

Инфляционные прогнозы. НБУ ожидает годовую инфляцию по итогам 2025 года — 9,7%, Минэкономики — 9,5%, МВФ — 9,0%. Инфляционные прогнозы НБУ являются наименее надежными по сравнению с другими ключевыми разработчиками макроэкономических прогнозов. Полгода назад НБУ прогнозировал 8,7% инфляции на 2025 г., а год назад — 6,6%! НБУ за годы войны так и не перестроил свой инструментарий под вызовы военной экономики и поэтому постоянно проваливается в своих прогнозах. Математические модели, которые применяет НБУ, ориентированы на классическую инфляцию спроса (инфляцию перегрева экономики), тогда как украинская инфляция преимущественно является результатом роста расходов (в условиях кризисной спадающей экономики).

Инструменты преодоления инфляции. Поскольку украинская инфляция имеет преимущественно структурный характер, то ее преодоление методами монетарной политики представляется неэффективным.

В нынешних условиях потенциал монетарной политики следует использовать в направлении развития кредитования и инвестиций для расширения предложения товаров и услуг отечественного производства, что снизит риски структурной инфляции и одновременно будет способствовать развитию кредитного канала монетарной трансмиссии.