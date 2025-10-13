àбанк поддерживает украинский бизнес и создает выгодные условия для предпринимателей.
àбанк уменьшил комиссию за снятие наличных денег для бизнеса
Теперь предприниматели и предприятия могут снимать наличные с бизнес-счета без комиссии до 30 000 грн в месяц.
А сверх этого лимита — всего 0,75%, что является одной из самых низких комиссий на рынке.
Дополнительные преимущества счета в àбанке:
-
Бесплатное открытие счета и бизнес-карты;
-
Бесплатное ежемесячное обслуживание;
-
Удобное управление счетом через àБизнес или через приложение àbank24.
«Мы стремимся к тому, чтобы бизнесы в Украине имели больше свободы в финансах и меньше барьеров в развитии. Снижение комиссии — это еще один шаг, позволяющий бизнесу оставлять больше ресурсов на собственные цели. Мы хотим, чтобы каждый клиент чувствовал: àбанк — это не просто банк, а финансовый партнер, помогающий расти», — комментирует Александр Николенко, руководитель направления малого и среднего бизнеса
Открыть бизнес-счет легко:
просто войдите в приложение àbank24, «Кошелек» — «Открыть карту или счет ФKП» — «Счет ФЛП» — «В гривнах».
àбанк — партнер для бизнеса, создающий пространство для развития.
