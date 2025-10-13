Цифровой евро может привести к оттоку депозитов до 700 млрд евро — ЕЦБ

В случае массового бегства вкладчиков в условиях финансовой паники цифровой евро может вызвать отток до 699 млрд евро (около $811 млрд) из коммерческих банков еврозоны, что создаст проблемы с ликвидностью примерно у дюжины банков. Такие оценки приведены в документе «Технические данные о влиянии цифрового евро на финансовую стабильность», опубликованном Европейским центральным банком (ЕЦБ) 10 октября 2025 года.

Детали

Исследование было подготовлено по запросу Европейского парламента и Совета Е С и направлено на оценку потенциальных рисков при различных гипотетических лимитах на владение цифровым евро.

Моделирование охватывало два ключевых сценария — «обычные условия» (business-as-usual) и «переход в качественные активы» (flight-to-safety), при котором вкладчики в условиях потери доверия массово переводят средства в более надежные активы.

В стрессовом сценарии «перехода в качественные активы» при лимите в 3000 евро на одного пользователя совокупный отток депозитов может достичь 699 млрд евро, что эквивалентно 2,2% всех активов банковского сектора или 8,2% розничных депозитов до востребования. В этом «крайне маловероятном случае» 13 из 2025 банков, включенных в анализ, могут исчерпать обязательные резервы ликвидности, следует из данных регулятора. ЕЦБ уточняет, что эта оценка может быть завышена, поскольку не учитывает клиентов, имеющих счета в нескольких банках.

Как отмечается в исследовании, в таком сценарии наибольшая вероятность оттока возникает по депозитам, не покрытым системой страхования вкладов — в частности, по средствам свыше 100 000 евро, а также по депозитам нефинансовых корпораций, на долю которых приходится около 31% всех средств до востребования. Эти категории клиентов, по оценке регулятора, в первую очередь выведут средства при утрате доверия к банковской системе, даже если кризис не будет напрямую связан с введением цифрового евро.

В противоположность этому, в сценарии «обычных условий» влияние цифрового евро на банковские депозиты остается ограниченным. При лимите в 500 евро совокупный отток оценивается в 156 млрд евро (около 0,5% активов банков или 1,8% депозитов до востребования), что не представляет угрозы для ликвидности сектора.

Более того, по данным ЕЦБ, этот эффект может быть компенсирован продолжающимся сокращением наличного оборота и ростом электронных платежей, что ведет к увеличению депозитной базы. До 2034 года цифровизация, по оценке регулятора, обеспечит дополнительный приток порядка 127 млрд евро, или 0,4% активов банковского сектора.

В своем заключении ЕЦБ подчеркивает, что введение лимитов на владение цифровым евро играет ключевую стабилизирующую роль и защищает финансовую систему от масштабного оттока средств. Такие ограничения помогают сдерживать риски для ликвидности банков и обеспечивают предсказуемость денежно-кредитной политики. Без аналогичных лимитов, как в случае со стейблкоинами, вкладчики могли бы беспрепятственно выводить средства из банков при панике, что усилило бы давление на финансовую систему.

Особое внимание ЕЦБ уделяет рискам «цифровой долларизации»: распространение долларовых стейблкоинов упрощает доступ европейских домохозяйств к долларовым активам и может подорвать денежный суверенитет еврозоны, ограничив способность центрального банка контролировать единицу расчёта и эффективно проводить монетарную политику.

Одновременно ЕЦБ представил второй документ — «Обзор последних оценок инвестиционных издержек цифрового евро для банковского сектора еврозоны», в котором анализируются расходы на интеграцию новой валюты и смежные вопросы финансовой устойчивости. Исследование сопоставляет внешние расчёты, включая подготовленный PricewaterhouseCoopers (PwC) отчет по заказу европейских банковских ассоциаций, с внутренними моделями ЕЦБ.

Согласно выводам регулятора, при учёте синергий и совместного распределения затрат общие инвестиции банков в цифровое евро могут составить от 4 до 5,77 млрд евро (или 1−1,44 млрд евро ежегодно в течение четырех лет), что соответствует диапазону, ранее обозначенному Еврокомиссией (2,8−5,4 млрд евро). При этом эффект от совместных решений и общих IT-платформ может сократить расходы в среднем на 30%, а для участников институциональных схем защиты (IPS) — до 90−98%.