Кабмин расширил программу «Доступные кредиты 5-7-9%» на прифронтовые регионы

Кабинет министров Украины расширил действие программы «Доступные кредиты 5−7−9%» на все прифронтовые территории, включая зоны активных боевых действий, где сейчас функционируют государственные электронные сервисы. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Новые возможности для бизнеса

Расширение касается 57 территориальных общин в 8 областях Украины. Предприниматели, работающие в этих сложных условиях, получат льготы:

Продление срока: Возможность продлить срок действия своих кредитов до конца 2027 года.

Рефинансирование: право рефинансировать действующие кредиты на льготных условиях.

По словам Свириденко, такая системная поддержка критически важна, поскольку прифронтовый бизнес демонстрирует устойчивость. С начала действия программы «5−7−9» почти 10% всех кредитов было выдано именно в этих регионах.

В этом году доля прифронтовых предприятий в новых кредитах выросла до 26%, а общая сумма предоставленного финансирования составила 16,1 млрд грн.