9 октября 2025, 11:00 Читати українською

KredoBank зробив відкриття бізнес-рахунків повністю онлайн

KredoBank запустив сервіс, який дозволяє юридичним особам відкривати рахунки дистанційно — без візиту до відділення. Відтепер цю процедуру можна пройти через бізнес-портал KredoBank Business.

KredoBank запустил сервис, позволяющий юридическим лицам открывать счета дистанционно без визита в отделение.

Ідентифікація клієнтів відбувається за допомогою цифрових інструментів, що відповідають вимогам НБУ та міжнародним стандартам. Для цього потрібні лише ID-картка або закордонний паспорт у застосунку «Дія» керівника та електронний підпис юридичної особи. Після подання даних і документів рахунок відкривається дистанційно, а клієнт одразу отримує доступ до системи онлайн банкінгу для віддаленого керування фінансами.

«Для бізнесу, що працює в динамічних та складних умовах воєнного стану, повноцінне відкриття рахунку онлайн є однією з ключових потреб. KredoBank Business із електронною ідентифікацією через застосунок „Дія“ забезпечує безперервний доступ до фінансів і захист даних, дозволяючи ефективно керувати ресурсами в реальному часі та знижувати операційні ризики. Це комплексне рішення допомагає зосередитись на розвитку бізнесу, гарантує стабільність і безпеку операцій, відкриває нові можливості для релокованих підприємств», — каже Наталія Згоба, директор департаменту розвитку бізнесу та міжнародного партнерства АТ «Кредобанк».

Нові клієнти, які відкривають рахунки онлайн, протягом шести місяців користуються акційним тарифом «Бізнес-онлайн». За бажанням, пакет можна замінити на інший ще до завершення цього періоду.

