НБУ исключил из реестра СК «Джерело страхування»

Нацбанк отозвал лицензию на осуществление деятельности по страхованию и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений ЧАО «Джерело страхування» (ЕГРПОУ 36018520) на основании поданного заявления, говорится в сообщении регулятора.

Что известно

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 3 октября 2025 года.

Национальный банк 28 мая 2025 года предоставил ЧАО «Джерело страхування» разрешение на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал этому страховщику план выхода из рынка путем выполнения страхового портфеля.

Согласно отчетности СК, за шесть месяцев 2025 года страховой портфель компании формировался в основном за счет страхования имущества, кроме с/х продукции, финансовых рисков.

Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 243 341 тыс. грн., технические резервы — 0 тыс. грн., страховые выплаты — 79 332 тыс. грн. Доля рынка по страховым премиям составляет 0,8%.