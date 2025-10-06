«Закрыл раунд» победил в премии «Слушно» от MEGOGO в категории «Лучший подкаст о бизнесе»

Подкаст «Закрыл раунд» стал победителем национальной аудиопремии «Слушно» 2025 от MEGOGO в категории «Лучший подкаст о бизнесе». Результаты объявили во время церемонии 1 октября в Украинском доме, победителей определили по смешанной модели голосования — 50% от слушателей и 50% от экспертного жюри.

Фото: Илья Кабачинский и Антон Полесков

«Закрыл раунд» — подкаст Ильи Кабачинского и Антона Полескова о технологических феноменах, компаниях и людях, которые строят бизнес в современной экономике и привлекают миллиардные инвестиции, а также о событиях, влияющих на технологический рынок и мир вокруг нас. Проект выходит при поддержке Favbet Tech — украинской компании из топ-50 крупнейших ИТ-компаний Украины по версии DOU.

В 2025 году подкаст анонсировал и запустил 5-й сезон; сейчас релизы этого сезона уже доступны на платформах. В течение сезона вышли специальные выпуски и эксклюзивные интервью с лидерами украинской индустрии, в частности с основателем Kasta Андреем Логвиным, а также разговоры о трансформации Новой Почты, бирже Hyperliquid, производителях растительной пищи и духовном стартапе Nebula от Obrio.





Фото: Илья Кабачинский

«Слушно» — ежегодная аудиопремия от MEGOGO Audio, которая уже пять лет подряд отмечает лучшие украиноязычные подкасты. Премия охватывает различные номинации, включая бизнес, науку, культуру, спорт и другие направления, и определяет лидеров украинского подкастинга.

«Закрыл раунд» попал в короткий список премии «Слушно-2025» сразу в двух номинациях — «Подкаст о бизнесе» и «Подкаст о науке и технологиях», а по итогам голосования слушателей и решения жюри одержал победу в бизнес-категории.