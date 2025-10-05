Multi от Минфин
5 октября 2025, 10:16

Лагард назвала возможного преемника на посту главы ЕЦБ

Президент Европейского центробанка Кристин Лагард считает бывшего главу Ц Б Нидерландов Клааса Кнота достойным кандидатом на должность своего преемника. Об этом передал Bloomberg.

Президент Европейского центробанка Кристин Лагард считает бывшего главу Ц Б Нидерландов Клааса Кнота достойным кандидатом на должность своего преемника.
Детали

«Я знаю его как минимум шесть лет. У него есть интеллект, выдержка и умение вовлекать других», — приводит Bloomberg слова Лагард.

Срок полномочий нынешнего президента ЕЦБ, который не подлежит продлению, истекает в октябре 2027 года. Лагард подчеркнула, что работа главы института во многом сводится к согласованию позиций членов управляющего совета, в который входят руководители национальных центробанков еврозоны.

«Это часто примадонны, и нужно уметь всех их фасилитировать. У него есть такие качества. Но он не единственный», — отметила она.

Кто такой Клаас Кнот

Клаа Кнот — нидерландский экономист и центральный банкир. С 2011 по июнь 2025 года он возглавлял центральный банк Нидерландов (De Nederlandsche Bank), входя в Совет управляющих Европейского центробанка и совет директоров МВФ.

Ранее занимал посты в Министерстве финансов Нидерландов, Международном валютном фонде, а также в пенсионном и страховом регуляторе страны.

С декабря 2021 по июль 2025 года Кнот возглавлял Совет по финансовой стабильности, сменив Рэндалла Куорлза и передав пост Эндрю Бейли. Помимо работы в регуляторных органах, он является профессором монетарной стабильности Амстердамского университета и почетным профессором Университета Гронингена.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
