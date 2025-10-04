Минфин США готовит долларовую монету с изображением Трампа (фото)

В США рассматривают возможность чеканки новых монет номиналом 1 доллар , на которых будет изображен президент Дональд Трамп. Об этом сообщает Fox Business .

Что известно

Неназванный представитель Минфина США рассказал в комментарии, что монету с изображением Трампа могут чеканить в рамках инициативы по празднованию 250-летия основания Америки.

«Хотя окончательный дизайн монеты в 1 доллар для празднования 250-летия США еще не утвержден, этот первый эскиз хорошо отражает неугасимый дух нашей страны и демократии даже перед лицом огромных испытаний. Вскоре мы представим больше деталей», — уточнил чиновник.

Также Fox Business показал эскиз такой монеты. На нем Трамп изображен на фоне американского флага с приподнятым кулаком.

Эскиз напоминает известное фото, сделанное при покушении на Трампа в Пенсильвании в прошлом году, когда в него стреляли и агенты Секретной службы выводили его со сцены.