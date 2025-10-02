НБУ упростил процедуру обретения финкомпанией статуса платежного учреждения

Национальный банк Украины ввел упрощенную процедуру авторизации финансовых компаний как платежных учреждений с правом предоставления финансовых платежных услуг без необходимости приостановки их деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Что это значит

Внедрение упрощенной процедуры является частью выполнения Меморандума об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом и будет способствовать совершенствованию регулирования рынка финансовых услуг.

В частности, новая процедура позволяет финансовым компаниям, уже имеющим лицензию на перевод средств без открытия счета или эквайринг платежных инструментов, получить статус платежного учреждения без прерывания работы.

Также предусмотрена возможность одновременного обретения такого статуса и права на предоставление услуг эквайринга для компаний, планирующих осуществлять эту деятельность.

Кроме того, финансовые компании смогут сохранить действующие лицензии на проведение валютных операций после перехода в статус платежного учреждения.

Параллельно Национальный банк установил четкие требования, которым компания должна отвечать как при получении статуса, так и после его обретения, а также определил процедуру принятия соответствующих решений.