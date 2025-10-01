Пополнение бюджета: В сентябре в общий фонд поступило 152,7 млрд грн

В сентябре 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 152,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

По итогам сентября поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 80 млрд грн, в том числе:

29,5 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

24,7 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 39,6 млрд, возмещено — 14,9 млрд грн);

12,9 млрд грн — акцизный налог;

7,3 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

4,4 млрд грн — рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 66,7 млрд гривен.

В целом, по оперативным данным, по итогам сентября 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 239 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Кроме того, поступило 49,4 млрд грн (по состоянию на 29 сентября) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.