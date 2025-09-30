НБУ с 1 октября начнет изымать из обращения монеты номиналом 10 копеек

Национальный банк объявил о постепенном изъятии из наличного обращения монет номиналом 10 копеек с 1 октября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Что это значит

С 1 октября 2025 года Национальный банк совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек, т. е.

банки Украины не будут выдавать из касс такие монеты по всем видам наличных операций;

Национальный банк не будет чеканить монеты номиналом 10 копеек и прекратит подкрепление ими касс банков для пополнения наличного обращения.

Почему это нужно

В наличном обороте находится около 5,5 млрд шт. разменных монет:

1,4 млрд шт. монет номиналом 50 копеек;

4,1 млрд шт. монет номиналом 10 копеек (это 27,4% от общего количества монет в обращении).

Ежегодно Национальный банк должен поддерживать обращение и подкреплять банки и сферу торговли и услуг разменными монетами. В частности, в 2025 году наличное обращение требует чеканки 20 млн новых монет номиналом 50 копеек.

Поэтому, если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль и услуги.

О применении правил закругления

Как отмечалось, монеты номиналом 10 копеек и далее будут выполнять функцию средства платежа в торговой сети и сфере услуг: в случае наличия у покупателя монет номиналом 10 копеек он сможет и дальше ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он сможет выдать покупателю сдачу этим номиналом.

В то же время, если с 01 октября 2025 г. во время наличных операций в торговой сети или сфере услуг не будет монет номиналом 10 копеек, предлагается применять правила закругления общих сумм в чеке (ранее подобные правила закругления начали применяться при изъятии из оборота монет номиналами 1, 2, 5 и 2).

Закругление общих сумм в чеке при расчетах наличными за товары (работы, услуги) будет проводиться по следующим правилам:

сумма, оканчивающаяся от 1 до 24 копеек, закругляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая истекает на 00 копеек;

сумма, оканчивающаяся от 25 до 49 копеек, закругляется в сторону увеличения до 50 копеек;

сумма, оканчивающаяся от 51 до 74 копеек, закругляется в сторону уменьшения до 50 копеек;

сумма, оканчивающаяся от 75 до 99 копеек, закругляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек.

При безналичных расчетах округление не будет осуществляться (как это происходило и при округлении до сумм, кратных 10 копейкам, действовавшим в Украине с 2018 года).

Как свидетельствует опыт использования правил закругления в Украине, это не имеет существенного влияния на инфляцию, поскольку речь идет о закруглении суммы всех товаров в чеке, а не цен индивидуальных товаров.