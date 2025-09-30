YouTube выплатит Трампу $24,5 миллионов

YouTube согласился выплатить $24,5 миллиона президенту Трампу и другим лицам, заблокированным платформой распространения видео после беспорядков 6 января 2021 года в Капитолии США. Об этом сообщает The New York Times.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Согласно документам, представленным в окружной суд США Северного округа Калифорнии, подавляющая часть выплаты YouTube — $22 миллиона — уйдет Трампу.

Он поручил перечислить эти деньги в фонд Trust for the National Mall и на строительство бального зала в Белом доме.

Остальные $2,5 миллиона будут распределены между другими истцами по делу, включая писательницу Наоми Вольф и Американский консервативный союз.

Трамп подал иск против Alphabet, материнской компании YouTube и Google и других социальных сетей после того, как платформы заблокировали его аккаунты в 2021 году.

Meta, материнская компания Facebook и Instagram, в январе заключила подобное соглашение с Трампом, согласившись выплатить $25 миллионов.

X, социальная сеть, принадлежащая Илону Маску и ранее известная как Twitter, в феврале согласилась выплатить около $10 миллионов для разрешения спора по поводу блокирования аккаунта господина Трампа в 2021 году.

X возобновил аккаунт г-на Трампа вскоре после того, как г-н Маск приобрел компанию в 2022 году, а YouTube возобновил его канал в 2023 году.