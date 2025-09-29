Circle хочет ввести обратные транзакции криптовалют

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 сентября 2025, 13:16 Читати українською

Circle хочет ввести обратные транзакции криптовалют

Эмитент стейблкоина USDC, компания Circle, подбросил в криптосообщество настоящую измену: президент фирмы Хит Тарберт в комментарии Financial Times признал, что компания обдумывает механизм возвратности транзакций. Идея — дать возможность вернуть средства в случаях мошенничества или спорных операций в блокчейне, пишет ITC.ua.

Эмитент стейблкоина USDC, компания Circle, подбросил в криптосообщество настоящую измену: президент фирмы Хит Тарберт в комментарии Financial Times признал, что компания обдумывает механизм возвратности транзакций.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В то же время, ключевой принцип блокчейна — неизменность записей. После подтверждения операция в сети не подлежит отмене. Эта особенность считается основой прозрачности функционирования криптовалют и защиты от цензуры.

Поэтому предложение Circle вызвало резкую критику: ряд участников рынка усматривает в ней угрозу централизации и даже предательство основной идеи блокчейна.

Тарберт, бывший глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, подчеркивает: без защиты от мошенничества стейблкоины не смогут полноценно интегрироваться в глобальную финансовую систему.

Читайте: Британские банки запускают пилотный проект по токенизации депозитов

Несмотря на то, что Circle пока только изучает возможности, дискуссия уже переросла в более широкую полемику о будущем блокчейне и сосуществовании его основных принципов с требованиями традиционных финансов. Один из известных венчурных инвесторов назвал идею «оскорбительной».

Circle разрабатывает собственный блокчейн Arc, ориентированный на банки и крупные финансовые учреждения. В нем предусмотрен повышенный уровень конфиденциальности: адреса кошельков остаются открытыми, но суммы переводов шифруются, а пользователи могут настраивать степень прозрачности.

Тарберт объясняет, что для финансовых учреждений нет необходимости раскрывать полные детали каждой транзакции, если только это не связано с масштабными изломами крупных игроков индустрии.

Пока что в Arc невозможно отменить операцию. Но Circle предлагает дополнительный уровень, на котором по взаимному согласию сторон возможны встречные платежи, фактически позволяющие возвращать средства по аналогии с возвратом в банковских карточках. Критики считают, что такая модель противоречит основной концепции блокчейна.

Фактически на кону — баланс между безопасностью пользователей и базовыми идеалами блокчейна. Если крупные игроки смогут отмотать транзакцию назад, это может привлечь банки и регуляторов. Но не станет ли тогда блокчейн просто очередной версией обычной банковской системы? И главное — точно ли закроет такая гибкость все лазейки как для примитивного мошенничества, так и для более утонченного?

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zephyr
zephyr
29 сентября 2025, 14:59
#
Ну, тогда это уже CBDC на баксе, а не USDC.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами