українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
28 сентября 2025, 9:00

В центре внимания в октябре: токены TON, UNI и XYZ набирают популярность среди трейдеров

Октябрь приносит новые эмоции, поскольку несколько монет привлекают большой интерес со стороны трейдеров. Популярные имена, такие как TON и UNI, а также менее известные токены, демонстрируют более значительные движения на ведущих биржах. Смена фокуса намекает на новые истории, стоящие за каждым всплеском. Недавние тенденции указывают на изменение фаворитов и новые сюрпризы впереди.

Октябрь приносит новые эмоции, поскольку несколько монет привлекают большой интерес со стороны трейдеров.

Toncoin: от мечты о чат-приложении до смелой звезды блокчейна

Toncoin начинался как «Gram» в чат-империи Telegram. После юридических бурь Telegram отступил, а фанаты подхватили эстафету. Сегодня Open Network работает при поддержке некоммерческой группы и многих волонтеров. Его монета быстро движется, ее отправка обходится недорого, а держатели, обеспечивающие безопасность системы, получают вознаграждение. План выходит далеко за рамки платежей. Хранение файлов, веб-имена, скрытый серфинг и удобные онлайн-инструменты — все это находится в стадии разработки.

Аналитики цен видят широкие перспективы. Исходя из прошлых движений и следующего сокращения вознаграждения за биткойн, Toncoin может колебаться между 6,45 и 30,30 долларами в 2025 году. В последующие годы ожидаются минимумы около 5 долларов и максимумы выше 40 долларов. Даже максимальная оценка на 2030 год в 26,04 доллара в три раза превышает сегодняшний уровень. Эти цифры превосходят многие старые монеты и указывают на сильный рост, если команда вовремя выпустит новые функции. Сочетание обширной базы пользователей Telegram, передовых технологий и четких целей делает TON ярким выбором в текущем рыночном цикле, хотя колебания будут испытывать терпение инвесторов.

Рост UNI: почему голосовой токен Uniswap может возглавить следующую волну DeFi

Uniswap изменил онлайн-трейдинг в 2018 году, позволив людям обменивать монеты, не теряя контроля над своими кошельками. В 2020 году он добавил UNI, монету, которая действует как голос. Владельцы выбирают правила для комиссий, вознаграждений и новых инструментов. Команда раздала 150 миллионов UNI ранним пользователям, чтобы победить нового конкурента, SushiSwap. Каждый ранний пользователь проснулся с 400 UNI, стоимостью более 1000 долларов в первый день. Этот подарок быстро завоевал лояльность и сделал UNI известным.

Сегодня Uniswap занимает четвертое место во всех децентрализованных финансах с более чем 3 миллиардами долларов. Его открытый код, бесплатные листинги и модель без книги заказов позволяют снизить затраты и обеспечить широкий доступ. Многие трейдеры теперь предпочитают самостоятельное хранение после крупных сбоев бирж в прошлом году, и эта тенденция повышает спрос на UNI. Хотя биткойн и эфир по-прежнему задают тон, свежие денежные средства часто поступают в токены, которые имеют реальное применение. UNI отвечает этим требованиям, превращая держателей в избирателей. Если онлайн-финансы начнут набирать обороты в этом цикле, UNI может перейти из тени на авансцену.

XYZVerse задает новую тенденцию. Может ли это быть следующая мем-монета с 50-кратным ростом?

Ажиотаж вокруг XYZVerse реальный. Как первый в истории мем-токен, посвященный всем видам спорта, он собирается побить рекорды в сфере мем-монет, нацелившись на 50-кратный рост после запуска.

Текущая предпродажа дает ранним инвесторам возможность приобрести токены $XYZ со значительной скидкой, значительно ниже ожидаемой цены листинга.

Оптимистичные настроения в отношении $XYZ

XYZVerse уже представлен на CoinMarketCap, где сообщество продемонстрировало сильный оптимизм в отношении этой монеты: 95% голосовавших ожидают роста $XYZ.

XYZ также привлек внимание авторитетных крипто-инфлюенсеров. DanjoCapitalMaster, у которого почти 800 000 подписчиков, недавно выразил свою поддержку проекту, назвав XYZVerse «шансом на успех».

Больше, чем просто мем-монета

В отличие от большинства мем-монет, которые следуют за трендами без особой сути, XYZVerse задает новый тренд. Он сочетает в себе высокоэнергетичный мир спорта с вирусной природой мем-культуры. И это работает. Предварительная продажа проходит быстро, и первые покупатели приобретают токены по цене, которая, по мнению некоторых, составляет лишь часть их будущей стоимости.

В настоящее время XYZVerse все еще находится в фазе предварительной продажи, но спрос на него высок. Цена уже поднялась с 0,0001 доллара на этапе 1 до 0,0055 доллара на этапе 17, и уже собрано более 15 миллионов долларов. Инвесторы, которые вошли в проект на ранней стадии, получили значительную скидку, и с целевой ценой листинга в 0,1 доллара эти цифры привлекают внимание людей.

Еще есть время войти в проект до окончания предпродажи

Помимо ажиотажа, XYZVerse имеет структурированную модель токеномики, нацеленную на долгосрочную устойчивость. 15% выделено на ликвидность, чтобы создать прочную основу для рынка. Чтобы вознаградить свое сообщество через аирдропы и бонусы, команда отложила 10% от общего предложения. Кроме того, значительная часть (17,13%) предназначена для дефляционного сжигания, что со временем может уменьшить предложение и стимулировать спрос на $XYZ.

Проект, ориентированный на сообщество, с большими планами

Одной из особенностей XYZVerse является то, как он вовлекает свое сообщество. Команда недавно запустила программу «Посол», дающую пользователям возможность зарабатывать бесплатные токены, поддерживая проект. И это только начало — уже ведутся переговоры с крупными спортивными знаменитостями, чтобы повысить узнаваемость проекта.

Недавнее партнерство с децентрализованной букмекерской конторой bookmaker.XYZ подчеркивает стремление XYZVerse расширить свою полезность. Это большой шаг, который дает сообществу что-то, что можно реально использовать.

В рамках соглашения держатели $XYZ получают специальный бонус на свою первую ставку — приятное преимущество, которое добавляет дополнительную ценность просто за то, что они являются частью экосистемы.

Может ли XYZVerse стать следующей крупной мем-монетой?

Благодаря быстро растущей предпродаже, сильному сообществу и амбициозному плану развития, XYZVerse обладает всеми составляющими проекта с серьезным потенциалом. Хотя рынок криптовалют всегда непредсказуем, многие инвесторы видят в этом возможность рано войти в что-то большое. Предпродажа не будет длиться вечно, поэтому, если вы заинтересованы, сейчас самое время присмотреться к ней повнимательнее.

Присоединяйтесь к XYZVerse, следующей возможности для стремительного роста.

Заключение

TON и UNI остаются сильными в фазе роста 2025 года, но первая мем-монета для всех видов спорта XYZVerse объединяет фанатов, нацелена на доходность уровня PEPE и MOG и вознаграждает первых пользователей через дорожную карту, разработанную сообществом.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

xyzverse.io

Источник: Минфин
