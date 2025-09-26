SEC дает зеленый свет: ETF Hashdex будет включать XRP и Solana новая эра для альткойнов в ETF

На рынке ETF произошло важное изменение. SEC одобрила новый фонд от Hashdex, который добавляет XRP и Solana в свои активы. Этот шаг знаменует собой первое включение этих монет в спотовый ETF. Решение намекает на более широкий доступ для альткойнов, создавая почву для возможного сдвига в инвестиционных тенденциях.

$XYZ открывает статус G.O.A.T., ранние инвесторы получают возможность получить огромную прибыль

XYZVerse ($XYZ) привнес совершенно новую концепцию в нишу мем-коинов, соединив азарт спорта с динамичной энергией криптовалют. Этот проект, созданный для ярых поклонников футбола, баскетбола, ММА и киберспорта, — не просто еще один токен, а растущее сообщество, построенное на страсти к игре.

С помощью смелой концепции Greatest of All Time (G.O.A.T.) XYZVerse стремится к большему, чем обычный мем-коин.

Чем отличается $XYZ? Это не кратковременная тенденция. У этого проекта есть четкий план действий и преданное сообщество, нацеленное на долгосрочный рост.

Вдохновленный спортивным менталитетом, токен $XYZ стал главным претендентом, готовым сокрушить конкурентов. $XYZ на пути к подиуму победителей, чтобы стать знаком чести для тех, кто живет и дышит спортом и криптовалютой.

$XYZ уже приносит прибыль еще до выхода на рынок

Предварительная продажа $XYZ уже началась, предоставляя доступ к токену по специальной цене до листинга.

Цена запуска: 0,0001

Текущая цена: 0,0055

Следующий этап: 0,0056

Цена листинга: 0,1

После предварительной продажи токен $XYZ будет листингован на крупных централизованных и децентрализованных биржах с целевой ценой листинга 0,10 доллара. Если проект привлечет достаточно капитала для поддержки этой оценки, ранние инвесторы могут получить до 1000-кратной прибыли от своих вложений в предварительную продажу.

На данный момент инвестировано более 15 миллионов долларов, что отражает высокий интерес рынка. Приобретение токенов по более низкой цене предварительной продажи дает возможность получить более высокую рентабельность инвестиций после запуска.

Спрос на $XYZ растет, что способствует быстрому прогрессу в предварительной продаже. Ранние покупатели получают самые низкие цены, максимизируя свою потенциальную прибыль.

Присоединяйтесь к предварительной продаже $XYZ сейчас и посмотрите, как ваши копейки превратятся в миллионы!

Почему SOL может засиять в следующем криптосезоне

Solana создана для скорости. Она быстро перемещает данные и поддерживает низкие затраты. Сеть может обрабатывать множество задач одновременно, не разделяясь на более мелкие части. Разработчики могут писать код на нескольких популярных языках, что упрощает вход в систему. Эти возможности отличают Solana от более старых конкурентов, таких как Ethereum и Cardano, где трафик часто замедляет работу. SOL — это топливо. Люди используют его для отправки средств, запуска пользовательских приложений и благодарности тем, кто обеспечивает безопасность сети.

Современный рынок ценит явную ценность и реальное использование. Solana демонстрирует и то, и другое. Спрос на быстрые игры, арт-токены и платежные инструменты снова растет. Многие разработчики теперь переходят с перегруженных цепочек на Solana из-за дополнительного пространства. Если эта тенденция сохранится, ежедневная активность может резко возрасти, подняв вместе с ней SOL. Цены движутся циклично, и после долгой паузы быстрые сети часто возглавляют следующую волну. По сравнению с монетами более медленных систем, SOL по-прежнему торгуется ниже своего пика, что дает пространство для роста.

XRP: молниеносные деньги для мира, который никогда не спит

XRP — это цифровая валюта, созданная для скорости. Она работает на XRP Ledger, публичной сети, у которой нет руководителя. Блоки закрываются за секунды, поэтому монеты перемещаются через границы практически мгновенно. Комиссии стоят менее цента, и для расчетов не нужен банковский счет. Джед Маккалеб, Артур Бритто и Дэвид Шварц создали 100 миллиардов монет при запуске. Они передали 80 миллиардов Ripple, компании, родившейся как OpenCoin. Ripple заблокировала 55 миллиардов на счете условного депонирования, ежемесячно выпуская определенную сумму для регулирования предложения.

Сегодня рынок ищет монеты, которые могут быстро и дешево перемещать стоимость. Биткойн силен, но медленен. Ethereum — умный, но дорогой. XRP находится между ними. Его дизайн затрудняет цензуру и делает платежи окончательными, что привлекает банки, приложения и обычных пользователей. Объем торгов вырос по мере роста глобальных потребностей в денежных переводах. Если следующий бычий рынок будет благоприятствовать реальному использованию, XRP может засиять. Фиксированный план выпуска также снижает шок от внезапного наплыва новых монет. Хотя никто не может предсказать цены, многие видят в XRP стройного спринтера, готового к следующему кругу.

Заключение

Одобрение SEC открывает двери для SOL и XRP, способствуя росту в 2025 году; однако внимание переключается на XYZVerse (XYZ), мем-монету, объединяющую сообщество, GameFi и силу мемов для необычайного роста.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

