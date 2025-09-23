Multi от Минфин
українська
23 сентября 2025, 19:11 Читати українською

Общая сумма вкладов в украинских банках за месяц выросла почти на 10 миллиардов

По состоянию на 1 сентября 2025 года общая сумма вкладов физических лиц, включая ФОП, достигла 1,492 трлн грн. Это почти на 10 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По состоянию на 1 сентября 2025 года общая сумма вкладов физических лиц, включая ФОП, достигла 1,492 трлн грн.
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В частности, в течение августа на 4,5 млрд грн выросла сумма вкладов физических лиц-предпринимателей и составила 172,2 млрд грн.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 сентября 2025:

  • вклады в национальной валюте — 976,9 млрд грн (+17,2 млрд грн за август 2025 г.);
  • вклады в иностранной валюте — 515,1 млрд грн (-7,8 млрд грн за август 2025 г.).

Доля ФОП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 сентября 2025 составила 3,1%, а в структуре суммы вкладов — 11,5%.

На 1 сентября 2025 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:

Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срочности:

Гарантии для вкладчиков

В Фонде гарантирования напомнили, что на время действия военного положения и в течение трех месяцев после его отмены вклады всех физических лиц, включая ФОП, гарантируются на 100%. После завершения этого трехмесячного периода максимальная сумма гарантированного возмещения составит 600 тысяч гривен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
