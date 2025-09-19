Почти 90% предпринимателей назвали завершение войны ключевым условием для развития бизнеса — ИЭД

Украинский бизнес сталкивается с растущей долгосрочной неопределенностью, несмотря на улучшение кратко- и среднесрочных ожиданий и умеренное ускорение восстановления. Основными препятствиями для бизнеса остаются нехватка рабочей силы, риски безопасности и рост цен. А главным ожиданием бизнеса стало завершение войны. Об этом свидетельствуют результаты 40-го ежемесячного опроса, который ИЭД провел с 19 по 29 августа среди 474 промышленных предприятий.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Событие „завершения войны“ занимает первое место во всех наших полугодовых замерах. Это ключевой фактор, который, по мнению опрошенных, влияет на условия ведения бизнеса. Сейчас таких 89%. На втором месте — снижение налогов (37,6%), что почти на 10 в.п. меньше, чем в январе», — отметила исполнительная директор Института Оксана Кузякив.

Вопрос бронирования работников на третьем месте: 25,1% опрошенных считают это ключевым мероприятием, которое лучше улучшит условия для бизнеса. Еще год назад было 31,9%.

Условия ведения бизнеса, по мнению респондентов, могут также улучшить помощь с выходом на новые рынки, поиск партнеров и клиентов, дерегуляция, возврат украинцев из-за рубежа, заморозка налогов, доступные кредиты, программы прямой бюджетной поддержки бизнеса.

В августе Индекс возобновления деловой активности после двух месяцев падения несколько вырос — с 0,05 до 0,08. Положительное значение ИВДА близко к нулю означает, что по сравнению с прошлым годом бизнес не испытывает ухудшения, но не видит существенного улучшения. Традиционно этот показатель отрицательный только у микробизнеса (-0,33), а самый высокий демонстрируют крупные предприятия (0,29).

В августе, как и в июле, 63% предприятий работали на полную или почти полную мощность. Еще в августе 2024-го их доля составляла всего 41%. Она быстро выросла во второй половине прошлого года, а с января 2025 почти не меняется.

Агрегированный показатель перспектив промышленности, измеряющий ближайшие планы и изменения в бизнесе, вырос до 0,14 — максимума с апреля 2024 года. Наиболее существенно выросли ожидания производства — с 0,38 в июле до 0,49 в августе. Показатель запасов готовой продукции существенно не изменился, а объем новых заказов несколько снизился.

Неопределенность в трехмесячной перспективе не меняется. В шестимесячной перспективе она увеличилась для финансово-экономической ситуации на предприятии (до 21,9%) и уже третий месяц остается без существенных изменений для общеэкономической среды в стране (23,6%).

«Неопределенность в долгосрочной перспективе в августе возросла до 36,5% с 31,4% в июле. Это респонденты, которые не знают, что будет с деятельностью их предприятий через два года», — сказала Кузякив.

Доля предпринимателей, не ожидающих существенных изменений в производстве в течение двух лет, сократилась — с 82,8% в июле до 77,8% в августе. Это снижение произошло за счет роста доли планирующих расширение производства (с 15,2% до 17,5%). В то же время возросла и доля ожидающих сокращения — с 2% до 4,7%.

«Производственные ожидания существенно улучшились: индекс ожидаемых изменений производства вырос на 11 процентных пунктов — до 0,49. Это произошло благодаря росту доли оптимистов с 39% до 46,8%, тогда как доля пессимистов не изменилась — 4,2%. Подобную ситуацию мы наблюдаем и в экспорте сообщила Кузякив.

Разница лишь в том, что индекс текущих изменений в производстве в августе не изменился (0,17), в то время как аналогичный индекс в экспорте вырос с 0,13 до 0,21 благодаря увеличению доли предприятий, сообщивших о росте экспорта (с 23,2% до 30,2%).

Снижение среднего срока новых заказов остановилось на уровне 4,5 месяца. В то же время возросла доля тех, кто имеет заказ от года и больше — с 8% до 10%. Самые длинные заказы зафиксированы в деревообработке (5,3 месяца), а самые короткие — в производстве стройматериалов (2,2 месяца).

Инфляционные ожидания растут. Доля предприятий, заметивших повышение цен на сырье и материалы, увеличилась с 26,4% до 35,8%, а ожидающих дальнейшего роста цен — с 38,9% до 40,6%. Похожая ситуация и с ценами на готовую продукцию: рост отметил 36,7% опрошенных после 29,6% в июле, а ожидающий рост — 40% после 39,3%.

Рынок труда до сих пор испытывает существенный дефицит кадров. «Проблемы с поиском работников остаются. Мы видим усугубление трудностей с поиском квалифицированных кадров — с 44,8% до 50,1%, и определенное ослабление проблем с поиском неквалифицированных: 36,3% бизнесов, как и в июле, считают их трудно найти», — сказала Кузякив.

С существенным отрывом на первом месте среди основных препятствий для ведения бизнеса в военное время в августе закрепился «нехватка рабочей силы в результате призыва и/или выезда сотрудников».

«В августе нехватка рабочей силы выросла на 5 п.п. — до 62%. И если в июле эта проблема занимала первое место (57%) вместе с препятствием „опасно работать“, то в августе фактор опасности переместился на вторую строчку с результатом 52%. При этом чаще бизнес начал отмечать рост цен 40% до 52%», — сообщил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

Приблизительно треть опрошенных обычно говорит об «уменьшении спроса на продукцию и услуги» (28%). Также остаются сложности с перевозкой (23%) и разрыв цепочек снабжения (15%). Нехватку оборотных средств упоминают 12% бизнесов, другие проблемы — менее 10%.

«В августе препятствие „опасно работать“ указало 64% крупных предприятий и только 43% микропредприятий. Региональная разбивка тоже сохраняет закономерность: в регионах, которые ближе к линии фронта, а также в центральной части страны респонденты чаще говорят об опасности работать. Реже всего об этой проблеме вспоминают на мероприятии», — заявил Ангел.

В августе «перебои с электро-, водо- или теплоснабжением» замыкают десятку помех (6%). Более подробные данные за июль показывают низкие временные потери из-за отключения электроэнергии — всего 2%. Только 10% предприятий временно приостанавливали работу из-за отключения, 47% — не имели таких проблем, а 43% — работали, несмотря на перебои. 9% компаний теряли от 1% до 10% рабочего времени.

«В июле четыре отрасли — легкая промышленность, металлургия, машиностроение и химическая промышленность — имели около 3% потерь рабочего времени из-за отключения электроснабжения. В пищевой промышленности этот показатель составлял всего 1%, а деревообрабатывающие предприятия вообще не имели потери», — сообщил Ангел.

В августе доля положительных оценок экономической политики правительства, глава которого изменился в июле, выросла с 2% до 8%, в то время как последний год она колебалась в диапазоне 2−5%.

«Показатель существенно вырос по сравнению с предыдущими месяцами. Возможно, это связано с определенным ростом оптимизма, который мы видели в ожиданиях предприятий в перспективе 3 и 6 месяцев. Остается высокой доля нейтральных оценок — 55%, и отрицательных — 25%, что в три раза больше, чем положительных», — отметил Ангел.