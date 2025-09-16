Персонализация и контроль бюджета становится главными ожиданиями пользователей банкинга в ближайшие годы. Клиенты стремятся, чтобы приложение работал в соответствии с их потребностями: они сами настраивают отображение общего баланса, порядок карт и доступ к продуктам.
àbank презентует новую версию приложения àbank24 — 5.0
Банк в обновлении 5.0 реализовал эти возможности, сделав свое приложение еще более персонализированным и удобным.
🔹 Обновление в версии 5.0:
-
Меню «Кошелек» — доступ через свайп влево или иконку на главном экране;
-
4 блока в меню «Кошелек»: общий баланс, карты/депозиты/кредиты, аналитика расходов за 2 месяца, открытие новых продуктов;
-
Виджет «Общий баланс» — выбор валюты и счетов (кредиты, депозиты, карты), которые учитываются или исключаются по выбору пользователя;
-
Настройка карт — изменение порядка, просмотр реквизитов и CVV, возможность скрыть карту (кроме всех сразу);
-
Новые продукты — открытие карты, депозита, кредита или персонального сбора непосредственно в «Кошельке».
Обновление 5.0 — это новый уровень персонализации банкинга. Клиенты сами определяют, как будет выглядеть их финансовое пространство, какие отражать счета.
Загрузите последнюю версию àbank24 уже сегодня и управляйте своими финансами в удобном для вас формате.
Комментарии