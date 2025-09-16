àbank презентует новую версию приложения àbank24 — 5.0

Персонализация и контроль бюджета становится главными ожиданиями пользователей банкинга в ближайшие годы. Клиенты стремятся, чтобы приложение работал в соответствии с их потребностями: они сами настраивают отображение общего баланса, порядок карт и доступ к продуктам.

Банк в обновлении 5.0 реализовал эти возможности, сделав свое приложение еще более персонализированным и удобным.

🔹 Обновление в версии 5.0:

Меню «Кошелек» — доступ через свайп влево или иконку на главном экране;

4 блока в меню «Кошелек»: общий баланс, карты/депозиты/кредиты, аналитика расходов за 2 месяца, открытие новых продуктов;

Виджет «Общий баланс» — выбор валюты и счетов (кредиты, депозиты, карты), которые учитываются или исключаются по выбору пользователя;

Настройка карт — изменение порядка, просмотр реквизитов и CVV, возможность скрыть карту (кроме всех сразу);

Новые продукты — открытие карты, депозита, кредита или персонального сбора непосредственно в «Кошельке».

Обновление 5.0 — это новый уровень персонализации банкинга. Клиенты сами определяют, как будет выглядеть их финансовое пространство, какие отражать счета.

Загрузите последнюю версию àbank24 уже сегодня и управляйте своими финансами в удобном для вас формате.