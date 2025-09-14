АМКУ упрекнул банки в манипуляции с условиями кtшбеков

Антимонопольный комитет Украины предоставил десяти банкам обязательные для рассмотрения рекомендации по предотвращению нарушений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в отношении их кешбек-программ.

Что известно

Рекомендации относятся как к постоянным кешбекам, так и к временным в рамках маркетинговых акций.

Среди прочего комитет обнаружил случаи, когда уведомления о таких кешбеках не содержат полной и/или точной информации об условиях, ограничениях и исключениях участия в таких программах лояльности. Как следствие это могло вводить потребителей в заблуждение.

Рекомендации предоставили Ощаду, Приватбанку, Креди Агриколь Банку, Пивденному, Райффайзен, ПУМБ, Sense bank, Универсал Банку, Индустриалбанку и МТБ Банку.

Обязательства для банков

Следовательно, банки обязали указывать полную/точную/правдивую информацию об условиях участия в кешбек-программах, в частности в части наличия ограничений или исключений.

В случае большого размера деталей банки должны оставлять ссылки в уведомлениях или QR-коды в информационных материалах со ссылками на детали.