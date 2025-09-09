Инвестиции-2025: от наличных до крипты — какие инструменты выбрать украинцам

Во время войны и экономической турбулентности финансовая «подушка безопасности» — это уже не дополнительная опция, а базовая необходимость. Она позволяет уверенно смотреть в будущее, не откладывать важные планы и поддерживать привычный уровень жизни даже в периоды стресса. В то же время держать средства без движения — стратегия сомнительная: инфляция обесценивает их, а все риски остаются на владельце. Минимальная задача каждого — сохранить капитал от потерь, а максимальная — превратить его в источник дохода. В 2025 году украинцам доступны по меньшей мере пять понятных направлений: наличная валюта, банковские депозиты, государственные облигации (ОВГЗ), драгоценные металлы и криптодепозиты.

Банковские депозиты

Депозиты — традиционный и предсказуемый способ сохранения денег. Вкладчик заранее знает ставку, сроки и условия выплат. Доверие укрепляет тот факт, что государство через Фонд гарантирования вкладов сегодня покрывает 100% суммы депозита и процентов в случае банкротства банка. Это делает инструмент максимально безопасным в условиях кризиса.

Объемы депозитов украинцев впечатляют: на счетах населения сосредоточено уже 1,27 трлн грн, тогда как до полномасштабного вторжения эта сумма равнялась лишь 714 млрд грн. Такая динамика свидетельствует о том, что даже в сложные времена граждане доверяют банкам, как месту для сохранения средств.

Впрочем, у депозитов есть и слабые места. Доходность в гривне сегодня составляет около 13% годовых, а в валюте ставки и вовсе символичные: 1,3% в долларах и 0,66% в евро. После уплаты налогов «чистыми» инвестор по факту получает лишь 10% в гривне, 1% в долларах и 0,51% в евро. То есть для валютных депозитов речь идет больше о сохранении, чем о заработке.

В то же время депозиты остаются оптимальным выбором для короткого и среднего горизонта. Они обеспечивают прогнозируемость, ликвидность и стабильность. В портфеле инвестора их роль консервативная, но в условиях неопределенности именно это часто становится ключевым преимуществом.

Криптодепозиты

Криптодепозиты позволяют разместить цифровой актив на определенный срок и получить вознаграждение, размер которого зависит от актива и периода.

К примеру, на криптобирже WhiteBIT доступны десятки вариантов: от биткоина и эфира до стейблкоинов USDT и USDC, курс которых привязан к доллару. Ставки достигают 18,64% годовых в USDT*. WhiteBIT — крупнейшая европейская криптобиржа, по показателям трафика, и одна из немногих всемирно известных IT-компаний с украинскими корнями.

*Криптовалюты и связанные продукты являются высокорисковыми активами. Рынок криптовалюты волатильный. Годовая прибыльность, указанная в примере, не гарантирована и может меняться, в зависимости от рыночных условий, выбранного актива и т. п. Перед принятием инвестиционного решения рекомендуем самостоятельно оценить риски

Существует два формата криптодепозитов:

фиксированные — ставка закрепляется на весь срок, деньги блокируются до даты погашения, а проценты выплачиваются после окончания;

— ставка закрепляется на весь срок, деньги блокируются до даты погашения, а проценты выплачиваются после окончания; гибкие — дают возможность снять деньги в любое время, а начисление процентов происходит ежечасно, с ежедневной выплатой на баланс.

Дополнительная опция — автонакопление. Она каждый день реинвестирует проценты, формируя эффект сложных процентов и позволяя увеличить итоговую доходность.

Для осторожных инвесторов могут подойти стейблкоины, привязанные к доллару. Для более склонных к риску — BTC или ETH, где результат зависит как от процентной ставки, так и от рыночной динамики.

Среди преимуществ криптодепозитов можно выделить минимальный порог входа и привлекательные проценты, а среди недостатков — волатильность рынка криптоактивов, которая компенсируется использованием стейблкоинов, и неурегулированность на территории Украины.

ОВГЗ

Государственные облигации внутреннего займа (ОВГЗ) — один из самых популярных инструментов последних лет. Они не облагаются налогами, а значит, обеспечивают «чистую» доходность. Ее уровень традиционно выше депозитного. Например, гривневые бумаги со сроком погашения через год дают около 16% годовых, а долгосрочные, которые будут погашаться в 2028 году, — 18,5%. Для валютных облигаций цифры более скромные: около 4% в долларах и 3,5% в евро, но они позволяют привязать сбережения к твердой валюте, что важно для многих украинцев.

Покупка ОВГЗ стала максимально простой — сегодня это можно сделать в «Дії» или через мобильные приложения банков и брокеров. Таким образом, инструмент стал доступным даже для розничных инвесторов, которые ранее избегали сложных процедур.

Следует помнить: по факту, покупая ОВГЗ, вы кредитуете государство. При значительном стрессе возможны задержки с выплатами или реструктуризация. Однако для инвестора с четким горизонтом и пониманием рисков ОВГЗ остаются одним из самых сбалансированных вариантов диверсификации портфеля.

Драгоценные металлы

Золото и другие драгоценные металлы всегда воспринимаются как «тихая гавань» в кризисные времена. В 2025 году цена золота достигла исторического максимума, превысив $3 500 за тройскую унцию, и сейчас держится на уровне около $3 340. Для инвесторов это сигнал, что спрос на защитные активы сохраняется высоким.

Но украинская специфика усложняет ситуацию: банки продают слитки с существенной наценкой и держат ощутимый спред между покупкой и выкупом. Например, за слиток в одну унцию придется заплатить минимум 153,3 тыс. грн, что по курсу составляет $3 675 — на $335 дороже биржевой цены. В то же время банк готов выкупить его обратно всего за 137 тыс. грн. В итоге инвестор, который решит перепродать слиток сразу, потеряет 16,3 тыс. грн уже на первой операции. Похожая ситуация и с монетами.

Таким образом, золото следует рассматривать как долгосрочную защиту от инфляции и геополитических рисков. Но высокая входная цена и спреды способны «съесть» потенциальную прибыль. Расчет здесь критически важен.

Наличная валюта

Наличный доллар или евро традиционно остаются инструментом защиты от девальвации. Главное преимущество — высокая ликвидность: валюту можно быстро обменять на гривну в любой момент. Именно поэтому украинцы активно покупают доллары и евро, особенно в период колебания курса.

Однако у такой стратегии есть свои минусы. Во-первых, наличные деньги не приносят никакого дохода. Во-вторых, у них есть бытовые риски — от повреждения или потери до элементарной кражи. В-третьих, инфляция влияет и на твердые валюты. В США она составляла 2,9% в прошлом году и 3,4% — в 2023 году. А если смотреть подольше, то $100 в 2015 году соответствуют $135 сегодня. То есть покупательная способность доллара тоже постепенно снижается.

Итак, наличные деньги — это, скорее, краткосрочный резерв на несколько месяцев, нежели инструмент для приумножения капитала.

Вывод

Единого идеального инструмента не существует: все зависит от ваших целей, горизонта, потребностей в ликвидности и готовности принимать риски. Наличные средства обеспечивают быстрый доступ, но со временем обесцениваются. Депозиты дают прогнозируемость и государственные гарантии, но у них скромная доходность. ОВГЗ позволяют получить «чистую» ставку и удобно покупаются онлайн. Золото является проверенным защитным активом, но высокие спреды снижают потенциальный результат. Криптодепозиты предлагают конкурентные ставки и современные условия, однако нуждаются во взвешенном подходе, учитывая волатильность.

Самой лучшей стратегией выглядит диверсификация: сочетание различных инструментов, дополняющих друг друга по рискам и доходности, вместо ставки только на один вариант.

*Этот материал носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной, финансовой или юридической консультацией, или советом.