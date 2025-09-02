Multi от Минфин
2 сентября 2025, 15:32 Читати українською

«єОселя»: с начала года выдано льготных кредитов на жилье на 8,4 миллиарда

Более 4,6 тысячи украинцев воспользовались программой «єОселя» с начала 2025 года. Общая сумма предоставленных льготных кредитов на жилье составила 8,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Более 4,6 тысяч украинцев воспользовались программой «еселя» с начала 2025 года.
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

За прошедшую неделю было выдано 265 кредитов на сумму 477 млн. грн.

Кредиты под 3% получили:

  • 108 военнослужащих и представителей сектора безопасности
  • 16 медиков
  • 10 педагогов
  • 2 ученого

Кредиты под 7% получили:

  • 83 украинца без собственного жилья
  • 40 ВПО
  • 6 ветеранов

Больше всего кредитов предоставлено:

В Киевской области — 70, городе Киеве — 52, Львовской области — 22, Ивано-Франковской и Винницкой областях — по 20.

По типу недвижимости: 163 украинца получили кредит на жилье первой продажи, из которых 43 — объекты на стадии строительства. Еще 102 кредита выдано на приобретение жилья на вторичном рынке.

От старта программы в октябре 2022 года было выдано 19435 кредитов на сумму свыше 32,5 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
