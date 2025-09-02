Более 4,6 тысячи украинцев воспользовались программой «єОселя» с начала 2025 года. Общая сумма предоставленных льготных кредитов на жилье составила 8,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«єОселя»: с начала года выдано льготных кредитов на жилье на 8,4 миллиарда
За прошедшую неделю было выдано 265 кредитов на сумму 477 млн. грн.
Кредиты под 3% получили:
- 108 военнослужащих и представителей сектора безопасности
- 16 медиков
- 10 педагогов
- 2 ученого
Кредиты под 7% получили:
- 83 украинца без собственного жилья
- 40 ВПО
- 6 ветеранов
Больше всего кредитов предоставлено:
В Киевской области — 70, городе Киеве — 52, Львовской области — 22, Ивано-Франковской и Винницкой областях — по 20.
По типу недвижимости: 163 украинца получили кредит на жилье первой продажи, из которых 43 — объекты на стадии строительства. Еще 102 кредита выдано на приобретение жилья на вторичном рынке.
От старта программы в октябре 2022 года было выдано 19435 кредитов на сумму свыше 32,5 млрд грн.
