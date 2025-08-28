Рынок услуг подорожал: телекоммуникации на первом месте с 23,4%

Во ІІ квартале 2025 года цены на услуги в Украине резко выросли. Больше всего подорожали телекоммуникации — на 23,4%, обслуживание напитками — на 17%, деятельность ресторанов и кафе — на 14,5%. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на Госстат.

Как изменилась стоимость услуг

Во втором квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего подорожали телекоммуникации — на 23,4%, в том числе проводная связь выросла на 9,3%. Сфера обслуживания блюдами и напитками показала рост на 14,5%, причем больше подорожало обслуживание напитками — на 17%.

Выросла и стоимость услуг гостиниц и временного размещения — на 12,6%. Почтовые и курьерские услуги подорожали на 8,7%.

В то же время, снижение цен наблюдалось в сфере складского хозяйства и вспомогательных транспортных услуг, больше всего — во второй категории, где падение составило 8,9 %.

Индексы цен производителей услуг за второй квартал 2025 уже опубликованы на сайте Госстата.