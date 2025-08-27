Число долларовых миллионеров в Африке вырастет на 65% к 2035 году

Число долларовых миллионеров в Африке может увеличиться на 65% в ближайшие десять лет, следует из «Отчета о благосостоянии Африки 2025», подготовленного Henley & Partners совместно с New World Wealth. Авторы связывают прогноз с восстановлением роста и перетоком капитала в новые частные сектора.

Сколько миллионеров в Африке

По данным исследования, сегодня на континенте насчитывается 25 миллиардеров, 348 центимиллионеров и 122,5 тысячи миллионеров, что резко контрастирует с концом XX века, когда миллиардеров были единицы, а многие экономики переживали хронический кризис.

Экономика стран к югу от Сахары прибавит 3,7% в 2025 году и 4,1% в 2026-м, опережая развитые рынки, пишут авторы отчета.

«Сочетание устойчивого роста и увеличения числа состоятельных частных лиц делает Африку заметным игроком на формирующемся глобальном рынке капитала», — говорит Доминик Волек, Henley & Partners.

По его словам, инвестиционная миграции в Африке сейчас работает в обе стороны: африканские инвесторы ищут больше возможностей для глобальной мобильности и диверсификации, а международные инвесторы все чаще рассматривают Африку как стратегическое направление для долгосрочного и стабильного размещения капитала.

В региональном плане картина крайне неравномерна. ЮАР, по данным H&P, концентрирует 34% африканских миллионеров (41 100 человек) — столько же, сколько Египет (14 800), Марокко (7 500), Нигерия (7 200) и Кения (6 800) вместе. Эти «топ-5» аккумулируют 63% всех миллионеров и 88% миллиардеров континента.

За десятилетие быстрее всех рос Маврикий (+63%) — на фоне политической стабильности, налоговой архитектуры и программ ВНЖ за инвестиции; также в лидерах Руанда (+48%) и Марокко (+40%). В аутсайдерах — Нигерия (-47%), Ангола (-36%), Алжир (-23%).

Города подтверждают тренд концентрации богатства. Йоханнесбург остается № 1 по числу миллионеров (11 700), опираясь на бизнес-кластер Сэндтон, Кейптаун — второй (8 500) и лидер по центимиллионерам (35). Каир — третий (6 800) с наибольшей концентрацией миллиардеров (5), Найроби — четвертый (4 200), аккумулируя почти половину частного капитала Кении.

По словам Эндрю Амоилса, руководителя исследовательского отдела New World Wealth, в ближайшие годы рост числа миллионеров в Африке будет по-прежнему возглавляться такими «локациями стиля жизни», как Уэйл-Коуст, Кейп-Вайнлендс и Марракеш.

«Основными отраслями, которые будут стимулировать этот рост, станут финтех, экотуризм, разработка программного обеспечения, зеленые технологии, электронная коммерция, добыча редких металлов, здравоохранение, биотехнологии, медиа, индустрия развлечений и управление капиталом», — считает эксперт.

Однако ограничений у континента не меньше, чем возможностей. Среди них — политические расколы, сбои управления, а также мобильность капитала и людей.

Так, властями США введены высокие тарифы, сокращено финансирование USAID, запущены депортации осужденных, а запреты на поездки и визовые ограничения, как ожидается, будут расширены до 26 стран, что фактически ограничит доступ к США примерно для двух третей из 54 африканских государств.

«Это одно из самых масштабных ограничений мобильности в новейшей истории», — говорится в отчете.

В Европе, по данным Global Mobility Report 2025, фиксируется системная дискриминация: в среднем по миру отклоняется одна из шести заявок на шенгенскую визу, среди африканцев — одна из двух, и этот показатель более чем удвоился за десятилетие. В ответ состоятельные семьи переходят к стратегии глобального позиционирования: диверсифицируют налоговые и правовые юрисдикции, открывают доступ детям к международному образованию и страхуют активы через альтернативные ВНЖ и гражданства.

Henley & Partners отмечает всплеск спроса со стороны клиентов из Африки: за 18 месяцев компания обработала заявки инвесторов из 23 африканских стран (против 12 в 2020-м), а запросы на программы инвестиционной миграции в 2024 году выросли на 50%.

В топ-направлениях — «золотой ВНЖ» Португалии, гражданство Гренады и Антигуа и Барбуды, а также ВНЖ Латвии. В обратном направлении Маврикий, Египет и Сан-Томе и Принсипи используют программы инвестиционной миграции для привлечения долгосрочного иностранного капитала без увеличения государственного долга.

«Рост числа миллионеров — и сигнал, и вызов: сумеет ли континент превратить частное богатство в широкую экономическую трансформацию», — резюмирует Жан Поль Фабри, главный экономист Henley & Partners.