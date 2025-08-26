Криптовалюта в госдекларациях: активы чиновников растут, подтверждений нет

Чиновники с каждым годом все активнее декларируют криптовалюту. В 2,2 тыс. поданных деклараций за прошлый год отмечены криптоактивы на 786 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как изменилось количество декларантов

Количество декларантов, отмечающих средства в криптовалюте, растет ежегодно:

за 2022 год в 1,32 тыс. деклараций — на 371 млн грн;

за 2023 год в 1,71 тыс. деклараций — на 526 млн грн;

за 2024 год в 2,2 тыс. деклараций — на 786 млн грн.

Нарушения чиновников

Наиболее распространенное нарушение при декларировании криптовалюты заключается в невозможности подтвердить ее наличие.

Часто чиновники декларируют значительные криптоактивы, не предоставляя подтверждений их реальности: отсутствуют верифицированные адреса криптокошельков, биржевые выписки или скриншоты.

Обычно речь идет об активах, которые, по словам декларантов, были приобретены много лет назад за символические суммы. Декларирование несуществующих активов представляет собой сознательное нарушение, которое невозможно объяснить невнимательностью или неосведомленностью с правилами.

Среди наиболее частых объяснений декларантов, указавших неподтвержденную криптовалюту, — потеря доступа к кошельку из-за забытого пароля, похищения аппаратного носителя или потери физического ключа. Однако они не дают никаких документальных доказательств, хотя современные криптокошельков обычно предусматривают механизмы восстановления.

Другое распространенное объяснение — приобретение активов за наличные деньги через неустановленные лица или нелегальные сервисы без каких-либо подтверждающих документов.

Кроме декларирования неподтвержденных активов, распространенным видом нарушений является представление недостоверных данных о реальных криптовалютных активах: их стоимости, количестве и дате приобретения. Часто декларанты ориентируются на рыночный курс по состоянию на 31 декабря (конец отчетного периода), что некорректно.

В соответствии с Законом, в декларации должна указываться стоимость актива, исходя из фактических расходов на его приобретение. Также случаются случаи умышленного занижения стоимости на момент приобретения во избежание дополнительных вопросов по происхождению средств.

Экс начальник управления ДМС в Одесской области в декларации за 2023 год отметил недостоверные сведения о 37 Bitcoin (BTC) супруги стоимостью свыше 57,7 млн грн, которую не смог подтвердить.

Супруга объяснила, что криптовалюту ей подарили до знакомства с декларантом, однако такие объяснения опровергнуты при полной проверке декларации. Государственное бюро расследований (ДБР), осуществляя досудебное расследование, сообщило ему о подозрении по ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины (УК Украины).

Экс-начальник Юго-Восточного межрегионального управления юстиции (г. Днепр) в ежегодной декларации за 2021 год отметил доход от продажи криптовалюты более чем на 2,5 млн грн. По его словам, эти деньги он получил в результате отчуждения цифрового актива в отделении обмена валют.

Однако в ходе полной проверки выяснилось, что фактического получения указанных средств не было. Более того, декларант не смог предоставить никаких документов, подтверждающих сам факт отчуждения криптовалюты.

В связи с этим следователи ДБР проверяют, было ли умышленное представление ложных сведений в декларации и могло ли это быть попыткой скрыть другие финансовые операции.

Заместитель директора ГП «Зал официальных делегаций» в декларациях за 2022, 2023 год отметил о наличии у него 10 Bitcoin (BTC) стоимостью свыше 5,8 млн грн.