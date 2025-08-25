В Украине значительно увеличилось количество долгов за штрафы ПДД среди женщин — Опендатабот

375 810 долгов за неуплату штрафов за нарушение ПДД — столько дел зафиксировано в Едином реестре должников за первое полугодие 2025. Это меньше, чем в прошлом году, но все еще на треть больше, чем в 2023. По сравнению с периодом до начала полномасштабной войны долгов и нарушений2. Об этом пишет opendatabot.

С начала полномасштабной войны не только увеличилось количество неуплаченных штрафов, но и изменилось гендерное распределение водителей — как количественно, так и процентно. Доля женщин, задолжавших своевременно уплатить штраф за нарушение ПДД, растет год к году. Если за первое полугодие 2021 года на женщин приходилось только 8% производств, то в этом году это уже 21%.

Чаще всего в Украине нарушают и не платят мужчины лет — на них приходится 41% всех производств.

Среди регионов по нарушениям ПДД лидирует столица — 12% или 43 654 производства. Следуют Днепропетровщина — 36 879 или 10% и Одесщина 29 502 или 8%.

Всего в Едином реестре должников насчитывается 1,8 млн неуплаченных долгов из-за нарушения ПДД. Подавляющее большинство — 1,7 млн — приходится на мужчин.

Следует заметить, что ЕРБ — нестатический реестр, в котором одни долги закрываются, а на их месте могут появляться новые. Приведенные цифры отражают ситуацию по состоянию на начало июля 2025 года.