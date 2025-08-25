В Украине значительно увеличилось количество долгов за штрафы ПДД среди женщин — Опендатабот

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 августа 2025, 9:43 Читати українською

В Украине значительно увеличилось количество долгов за штрафы ПДД среди женщин — Опендатабот

375 810 долгов за неуплату штрафов за нарушение ПДД — столько дел зафиксировано в Едином реестре должников за первое полугодие 2025. Это меньше, чем в прошлом году, но все еще на треть больше, чем в 2023. По сравнению с периодом до начала полномасштабной войны долгов и нарушений2. Об этом пишет opendatabot.

375 810 долгов за неуплату штрафов за нарушение ПДД — столько дел зафиксировано в Едином реестре должников за первое полугодие 2025.
Фото: ukr.media

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

С начала полномасштабной войны не только увеличилось количество неуплаченных штрафов, но и изменилось гендерное распределение водителей — как количественно, так и процентно. Доля женщин, задолжавших своевременно уплатить штраф за нарушение ПДД, растет год к году. Если за первое полугодие 2021 года на женщин приходилось только 8% производств, то в этом году это уже 21%.

Чаще всего в Украине нарушают и не платят мужчины лет — на них приходится 41% всех производств.

Среди регионов по нарушениям ПДД лидирует столица — 12% или 43 654 производства. Следуют Днепропетровщина — 36 879 или 10% и Одесщина 29 502 или 8%.

Всего в Едином реестре должников насчитывается 1,8 млн неуплаченных долгов из-за нарушения ПДД. Подавляющее большинство — 1,7 млн — приходится на мужчин.

Следует заметить, что ЕРБ — нестатический реестр, в котором одни долги закрываются, а на их месте могут появляться новые. Приведенные цифры отражают ситуацию по состоянию на начало июля 2025 года.

Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
KValera
KValera
25 августа 2025, 10:11
#
«Найчастіше в Україні порушують та не сплачують чоловіки років — на них припадає 41% усіх проваджень.» Ви хоть самі читаєте те що публікуєте?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 августа 2025, 10:43
#
«Ви хоть самі читаєте те що публікуєте?»

Це точний та дослівний копіпаст з сайту opendatabot:
https://opendatabot.ua/analytics/auto-fines-debts-2025−6

+
0
3212242
3212242
25 августа 2025, 11:10
#
Підозрюю, що статистика неточна, дружина «зашерила» своє авто через Дію — штраф прилетів мені. Де логіка? Авто ж не змінило власника.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами