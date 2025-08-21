Multi от Минфин
Sense Bank запустил новый продукт — карту TRY для детей и подростков

Sense Bank представил новый банковский продукт — детскую карту TRY, которая открывает новые финансовые возможности для детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. Этот шаг стал логическим продолжением стратегии банка по развитию цифровой экосистемы семьи и формированию финансовой грамотности у детей с раннего возраста.

Sense Bank представил новый банковский продукт — детскую карту TRY, которая открывает новые финансовые возможности для детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.

TRY — это не только карта, но и инновационный подход к обучению детей ответственному отношению к деньгам, а также инструмент для самовыражения и исследования личности ребенка, а также поддержки со стороны родителей. Она открывает детям и подросткам мир возможностей для обучения, хобби, спорта и развлечений.

Карта TRY рассчитана на две целевые аудитории. Для детей 6−13 лет ее открывают родители, с возможностью установления ограничительных лимитов, контроля транзакций и разрешенных операций. При ее активации как ребенок, так и родители получают стартовые 100 бонусов. Дети будут иметь доступ в свое собственное приложение Sense SuperApp, программу лояльности Cash'U Club и смогут выполнять задания от родителей, получая за это вознаграждение.

Подростки в возрасте 14−17 лет получат еще больше самостоятельности — смогут оформить карту без участия родителей, пользоваться базовыми банковскими услугами, открыть депозиты и валютные счета, а также будут иметь доступ к обмену валют.

TRY — это полноценная цифровая карта, которая выпускается мгновенно в приложении Sense SuperApp. Все базовые операции осуществляются без комиссий: пополнение, переводы до 10 000 грн/мес., снятие наличных в пределах лимита. Также для владельца карты доступен «Дохідний сейф» — инструмент для накопления, начисляющий 4% годовых на остаток средств. Валюта карты — только гривна для младшей возрастной группы и возможность выбора валюты (гривна/доллар/евро) для подростков. Заказ физической карты, в случае необходимости, через Новую Почту бесплатный.

«Запуск карты TRY для нас — больше, чем новый продукт. Это стратегический шаг в развитии финансовой диджитал-экосистемы семьи, которая теперь охватывает кроме взрослых и самые активные возрастные группы детей и подростков и формирует привычку к ответственному отношению к деньгам. Мы сознательно инвестируем в это направление, ведь верим, что именно через простые, понятные и безопасные цифровые решения дети и подростки смогут получить первый положительный опыт управления финансами. На тактическом уровне мы объединили финансовую грамотность, геймификацию, родительский контроль и программу лояльности, чтобы карта была не только полезной, но и интересной. Это еще один шаг к банкингу нового поколения», — отметил Александр Поддерёгин, начальник управления транзакционных продуктов Sense Bank.

TRY также интегрирована в программу лояльности Cash’U Club с персонализированным кэшбэком, розыгрышами ценных подарков и предложениями от партнеров, релевантными для молодой аудитории.

TRY — потому что важно начать правильно.

Подробнее на сайте банка.

