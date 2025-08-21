Украинские банки продолжают активно выдавать ипотечные кредиты. В июне было заключено 694 договора на общую сумму 1,3 млрд грн, в то время как в мае было выдано 599 кредитов на 1,1 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса, проведенного Национальным банком Украины.
В Украине вырос спрос на ипотеку: в июне выдано кредитов на 1,3 миллиарда
Ключевые показатели рынка ипотеки
- Первичный рынок: выдано 397 кредитов на сумму 736,8 млн грн, из которых 109 договоров на 196,5 млн грн. было заключено под залог имущественных прав на будущее жилье.
- Вторичный рынок: предоставлено 297 кредитов на сумму 536,4 млн грн.
- Ставки: средневзвешенная эффективная ставка составила 8% годовых на первичном рынке и 9,85% на вторичном.
- Качество портфеля: доля неработающих кредитов остается на низком уровне — 15%, что свидетельствует о хорошем качестве ипотечного портфеля.
Географическое распределение кредитов
Больше ипотечных кредитов в июне выдано в следующих регионах:
- Киевская область — 244 договора на 463,0 млн грн (36,4% от общего объема).
- Киев — 126 договоров на 257,7 млн грн.
- Львовская область — 41 договор на 80,6 млн грн.
- Ивано-Франковская область — 32 договора на 57,3 млн грн.
- Винницкая область — 30 договоров на 47,4 млн грн.
В общем, в опросе приняли участие 39 банков, представляющих более 95% валового ипотечного портфеля. Из них 14 банков сообщили о выдаче новых ипотечных кредитов.
Напомним
Совет по финансовой стабильности одобрил Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на повышение доступности жилья с помощью рыночных механизмов.
Источник: Минфин
