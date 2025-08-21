Multi от Минфин
21 августа 2025, 15:29 Читати українською

В Украине вырос спрос на ипотеку: в июне выдано кредитов на 1,3 миллиарда

Украинские банки продолжают активно выдавать ипотечные кредиты. В июне было заключено 694 договора на общую сумму 1,3 млрд грн, в то время как в мае было выдано 599 кредитов на 1,1 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса, проведенного Национальным банком Украины.

Украинские банки продолжают активно выдавать ипотечные кредиты.
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Ключевые показатели рынка ипотеки

  • Первичный рынок: выдано 397 кредитов на сумму 736,8 млн грн, из которых 109 договоров на 196,5 млн грн. было заключено под залог имущественных прав на будущее жилье.
  • Вторичный рынок: предоставлено 297 кредитов на сумму 536,4 млн грн.
  • Ставки: средневзвешенная эффективная ставка составила 8% годовых на первичном рынке и 9,85% на вторичном.
  • Качество портфеля: доля неработающих кредитов остается на низком уровне — 15%, что свидетельствует о хорошем качестве ипотечного портфеля.

Географическое распределение кредитов

Больше ипотечных кредитов в июне выдано в следующих регионах:

  • Киевская область — 244 договора на 463,0 млн грн (36,4% от общего объема).
  • Киев — 126 договоров на 257,7 млн грн.
  • Львовская область — 41 договор на 80,6 млн грн.
  • Ивано-Франковская область — 32 договора на 57,3 млн грн.
  • Винницкая область — 30 договоров на 47,4 млн грн.

В общем, в опросе приняли участие 39 банков, представляющих более 95% валового ипотечного портфеля. Из них 14 банков сообщили о выдаче новых ипотечных кредитов.

Напомним

Совет по финансовой стабильности одобрил Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на повышение доступности жилья с помощью рыночных механизмов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
